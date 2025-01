CES 2025 : MSI, laptops gaming RTX 50, IA et écrans géants !

Lors du CES 2025, MSI a présenté une mise à jour massive de sa gamme de laptops gaming, intégrant les nouveaux GPU Nvidia RTX 50, des options de processeurs AMD élargies, et une bonne dose de fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle.

Ces nouveaux modèles visent une variété de joueurs, bien que beaucoup se concentrent sur des formats 18 pouces, imposants et lourds.

MSI Titan 18 HX AI : Le fleuron du gaming portable

Le Titan 18 HX AI reste l’emblème de la puissance portable chez MSI. Ce laptop haut de gamme propose un écran Mini LED de 18 pouces avec une résolution de 3840 x 2400 (16:10), pouvant alterner entre une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz en 4K et des performances élevées. Sous le capot, on retrouve un processeur Intel Core Ultra 9 275HX et des options GPU allant jusqu’à la Nvidia RTX 5090, avec jusqu’à 96 Go de RAM DDR5 et des slots SSD NVMe Gen5 et Gen4, dotés de refroidissement dédié.

Pesant 7,94 livres et équipé d’une batterie de 99,9 Wh, le Titan 18 HX AI est conçu pour une performance maximale. Cependant, cette excellence a un prix : environ 5 000 dollars pour la configuration de base.

MSI Raider 18 HX AI : Une puissante alternative et RGB

Le Raider 18 HX AI, un peu plus accessible, partage de nombreuses spécifications avec le Titan, notamment l’écran Mini LED et les GPU RTX 50-series. Il se distingue par son RGB dynamique, notamment une barre lumineuse à l’avant, et par la disponibilité de configurations avec des processeurs AMD Ryzen 9 9955HX3D en plus des Intel Core Ultra.

MSI Vector A18 HX AI : Sobriété et performance

Pour ceux qui préfèrent un design plus discret, la gamme Vector A18 offre une esthétique grise sans lumières RGB extravagantes, à l’exception du clavier rétroéclairé. L’écran d’une résolution de 2 560 x 1 600 pixels à 240 Hz et les GPU allant jusqu’à la RTX 5080, associés à des processeurs AMD ou Intel, en font un excellent choix pour les gamers recherchant puissance et sobriété.

MSI Stealth 18 HX AI : Puissance dans un format léger

La série Stealth continue de séduire grâce à son format plus fin et plus léger. Le modèle 18 pouces propose des écrans allant jusqu’à la 4K à 120 Hz, des GPU allant de la RTX 5070 Ti à la RTX 5090, et des options de processeurs Intel ou AMD. La version 16 pouces, en revanche, est exclusivement équipée du Ryzen AI 9 HX 370.

MSI Cyborg A17 AI : Design transparent et look audacieux

La gamme Cyborg revient avec un design semi-transparent, et le modèle 17 pouces introduit une plateforme supérieure translucide, permettant de voir les composants internes. Alimenté par des processeurs Intel Core Ultra 7 240H ou AMD Ryzen 7 260, et des séries GPU RTX 50, le Cyborg vise un public jeune et branché.

Cependant, son esthétique audacieuse risque de ne pas plaire à tout le monde.

MSI Crosshair 18 HX AI et Pulse : Les options abordables

Pour les joueurs au budget limité, les gammes Crosshair et Pulse offrent des configurations modestes, mais performantes, avec des GPU allant jusqu’à la RTX 5070. Le Crosshair 18 HX AI est annoncé comme l’ordinateur portable de 18 pouces le plus abordable de MSI.

L’intelligence artificielle au cœur des nouveaux modèles

Tous ces nouveaux laptops intègrent des fonctionnalités IA, notamment un chatbot dédié pour aider à ajuster les paramètres système via des commandes vocales ou textuelles. MSI espère simplifier la navigation dans les menus complexes de Windows, bien que l’efficacité de cette fonctionnalité reste à prouver.

Avec ces nouveaux modèles, MSI continue de viser une large audience, des joueurs occasionnels aux hardcore gamers. Les innovations, telles que les nouveaux GPU RTX 50-series et les fonctionnalités IA, offrent un avantage compétitif, mais les prix élevés et la taille imposante de certains modèles pourraient limiter leur attrait. Si les performances des GPU RTX 50-series tiennent leurs promesses, MSI pourrait marquer un coup de maître en 2025.