OPPO Find N5 : Le smartphone pliable ultime arrive en février !

Le OPPO Find N5, prochain smartphone pliable de la marque, suscite une excitation grandissante à mesure que les détails émergent sur ses caractéristiques révolutionnaires. Prévu pour un lancement en février 2025, ce modèle ambitionne de redéfinir les standards de la technologie pliable avec un design premium et des performances de pointe.

D’après le célèbre Digital Chat Station, le Find N5 arborera une construction en titane, un matériau à la fois léger et extrêmement durable. Cette innovation permettra au smartphone d’atteindre une épaisseur record, potentiellement inférieure à 9,2 mm une fois plié, surpassant ainsi le Honor Magic V3, actuellement le pliable le plus fin du marché.

Find N5 : Des performances de pointe grâce au Snapdragon 8 Elite

Le Find N5 sera le premier smartphone pliable à intégrer le tout nouveau processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm. Cette puce promet des performances inégalées, idéales pour le multitâche, le gaming et les applications gourmandes en ressources.

En complément, la batterie proche de 6 000 mAh offrira une autonomie prolongée, accompagnée de la charge sans fil et de la communication par satellite pour des fonctionnalités modernes et connectées.

Des capacités photo haut de gamme

Le Find N5 sera équipé d’un système de trois caméras, comprenant un objectif périscopique développé en collaboration avec Hasselblad, une marque renommée dans l’imagerie. Cette association devrait garantir des clichés d’une qualité exceptionnelle, avec une sensibilité accrue à la lumière et un niveau de détail impressionnant. La technologie avancée des capteurs promet d’améliorer les performances en basse lumière, tandis que l’écran pliable interne offrira une résolution 2K pour une expérience visuelle immersive.

Conception durable et résistante

En plus de son design élancé et de ses matériaux premium, le Find N5 offrira une meilleure résistance aux chocs et à l’usure. Avec une certification IPX8, le pliable sera capable de résister à une immersion dans l’eau, consolidant son image de smartphone robuste et haut de gamme.

Le lancement anticipé du Find N5 en début d’année 2025 pourrait offrir à OPPO une avance stratégique sur ses concurrents. Tandis que des modèles comme le Vivo X Fold 4, le Xiaomi Mix Fold 5 et le Samsung Galaxy Fold 7 sont attendus pour le deuxième et troisième trimestres 2025, OPPO pourrait capturer une part de marché significative grâce à cette avance.

Avec sa construction en titane, ses performances boostées par le Snapdragon 8 Elite, et ses innovations en photographie, le Oppo Find N5 s’impose comme un sérieux prétendant sur le marché des smartphones pliables. Son design ultra-fin, son autonomie généreuse et ses fonctionnalités avancées placent la barre très haut pour 2025. À quelques mois de son lancement, l’excitation autour du Find N5 ne cesse de grandir.