Accueil » CES 2025 : SwitchBot dévoile un robot domestique polyvalent et modulaire

CES 2025 : SwitchBot dévoile un robot domestique polyvalent et modulaire

SwitchBot, déjà bien connu pour ses aspirateurs robots intelligents, fait sensation au CES 2025 avec son dernier modèle : le SwitchBot Multitasking Household Robot K20+ Pro.

Ce robot ne se limite pas à l’entretien des sols, il inaugure une nouvelle ère d’automatisation domestique avec des fonctionnalités qui vont bien au-delà du simple nettoyage.

K20+ Pro, un aspirateur robot avec une navigation de précision

Le K20+ Pro utilise une technologie de navigation avancée D-ToF Lidar et des capteurs laser doubles pour cartographier votre maison avec précision. Cette capacité lui permet de détecter et d’éviter les obstacles, comme les meubles ou les jouets pour animaux de compagnie. Le résultat ? Un nettoyage efficace et sans accroc, avec un minimum d’interventions humaines.

Ce qui distingue véritablement le K20+ Pro de ses concurrents est sa plateforme modulaire appelée FusionPlatform. Grâce à une technologie brevetée nommée ClawLock, cette base mobile transforme le robot en un assistant polyvalent. Capable de transporter des charges allant jusqu’à 8 kg, il peut servir à :

Livrer des boissons ou des collations ;

Transporter des colis légers ;

Aider les personnes âgées à déplacer des objets sans effort.

En prime, il peut être piloté comme une petite voiture télécommandée, vous permettant d’envoyer des objets d’une pièce à l’autre d’une simple commande.

Des kits pour déverrouiller de nouvelles fonctions

SwitchBot ne s’arrête pas là : le K20+ Pro est compatible avec une gamme de kits optionnels qui décuplent ses fonctionnalités. Par exemple :

Pan/Tilt Cam Plus Kit : Transforme le robot en dispositif de sécurité mobile capable de patrouiller dans votre maison, de surveiller les activités et d’envoyer des alertes en temps réel.

Air Purifier Kit : Associe le robot à un purificateur d’air mobile pour nettoyer l’air de plusieurs pièces.

Autres Kits : Incluent un ventilateur, un support pour tablette ou même un bundle tout-en-un.

Pour les bricoleurs, FusionPlatform est conçue pour accueillir des pièces personnalisées, des accessoires imprimés en 3D, et des modules tiers. Des ports d’alimentation supplémentaires permettent de connecter des gadgets comme des lampes UV ou des mini-frigos. SwitchBot encourage ainsi les utilisateurs à repousser les limites de l’innovation en créant leurs propres ajouts.

Une intégration parfaite dans les écosystèmes connectés

Le K20+ Pro s’intègre facilement dans l’écosystème SwitchBot et est compatible avec Alexa, Google Assistant et Siri. Cela lui permet de fonctionner dans des routines domotiques plus larges, comme purifier automatiquement l’air d’une pièce dès qu’il y entre.

Bien que le prix officiel et les dates de sortie n’aient pas encore été annoncés, le robot est prévu pour être commercialisé sur le site officiel de SwitchBot d’ici la fin de l’année. Si l’on se fie au prix du K10+ Pro, actuellement disponible pour environ 600 euros, il est probable que le K20+ Pro se situe dans une gamme tarifaire similaire.

Le SwitchBot K20+ Pro n’est pas simplement un aspirateur robot : c’est un véritable assistant domestique, conçu pour s’adapter à vos besoins tout en offrant une modularité impressionnante. Avec ses multiples options et sa compatibilité avec les principaux écosystèmes connectés, ce modèle promet de redéfinir les standards de la maison intelligente.