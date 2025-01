Accueil » AMD au CES 2025 : Ryzen 9 X3D, Fire Range, Ryzen AI et Radeon RX 9070 !

Lors du CES 2025, AMD a levé le voile sur une série de nouvelles puces destinées à des appareils allant des ordinateurs de bureau aux consoles portables, consolidant ainsi sa position en tant qu’acteur majeur dans le secteur des semi-conducteurs.

Processeurs haut de gamme : Ryzen 9 9950X3D et 9900X3D

Le Ryzen 9 9950X3D, fleuron de la gamme, vise les joueurs et créateurs avec ses 16 cœurs Zen 5 cadencés jusqu’à 5,7 GHz. Selon AMD, ce processeur est 8 % plus rapide en moyenne dans des jeux populaires comme Hogwarts Legacy et Starfield par rapport au 7950X3D. Il est accompagné du Ryzen 9 9900X3D, une version allégée dotée de 12 cœurs cadencés jusqu’à 5,5 GHz. Ces processeurs sont attendus au premier trimestre 2025.

Laptops et ultraportables : Nouvelle gamme « Fire Range »

Pour les ordinateurs portables et ultraportables, AMD a introduit la gamme Fire Range, comprenant des modèles comme les Ryzen 9 9850HX, 9955HX, et 9955HX3D. Ces puces offrent entre 12 et 16 cœurs, avec des fréquences allant de 5,2 GHz à 5,4 GHz, tout en maintenant une consommation d’énergie réduite à 54 W, soit moins de la moitié des 170 W nécessaires pour le 9950X3D.

AI PC : Ryzen AI 300 et Ryzen AI Max

Dans le cadre du développement des Copilot+ PC, AMD a présenté les séries Ryzen AI 300 et Ryzen AI Max, qui intègrent toutes un NPU (Neural Processing Unit) dédié pour accélérer les tâches d’IA. Ces processeurs permettent, entre autres, de résumer des textes ou de modifier des images avec des outils basés sur l’IA.

Ryzen AI 300

Jusqu’à 8 cœurs à 5 GHz.

Autonomie pouvant dépasser 24 heures dans des scénarios optimaux.

Quatre variantes, notamment les Ryzen AI 7 350 et AI 5 340.

Ryzen AI Max

Jusqu’à 16 cœurs à 5,1 GHz, avec des graphiques intégrés améliorés.

Disponible en plusieurs versions dès le premier semestre 2025, dont le Ryzen AI Max+ 395 et le Ryzen AI Max Pro 390.

En parallèle, AMD a également lancé la gamme Ryzen 200, destinée aux appareils plus abordables, qui arrivera au deuxième trimestre 2025.

Processeurs pour consoles portables : Ryzen Z2

Le marché des consoles portables reste une priorité pour AMD, avec l’annonce des nouveaux processeurs de la série Ryzen Z2 :

Ryzen Z2 Go : 4 cœurs à 4,3 GHz et 12 cœurs graphiques.

Ryzen Z2 Extreme : 8 cœurs à 5 GHz et 16 cœurs graphiques.

Ryzen Z2 : 8 cœurs à 5,1 GHz et 12 cœurs graphiques.

Ces puces arriveront dès le premier trimestre 2025.

Cartes graphiques Radeon RX 9070 XT et RX 9070

AMD a également révélé ses nouvelles cartes graphiques basées sur l’architecture RDNA 4, les Radeon RX 9070 XT et RX 9070. Construites sur un processus de gravure en 4 nm, ces cartes promettent des améliorations significatives en termes de ray tracing, de qualité d’encodage média, et d’accélération de l’IA.

Technologies clés

FidelityFX Super Resolution 4.0 : Upscaling jusqu’en 4K grâce à des algorithmes d’IA.

AMD Adrenalin : Inclut désormais des fonctionnalités IA comme la génération d’images, le résumé de fichiers, et un chatbot intégré.

Les RX 9070 XT et RX 9070 seront disponibles auprès de fabricants tels qu’Acer, Asus, Gigabyte, et XFX au premier trimestre 2025.

AMD s’affirme au CES 2025 avec une gamme de produits couvrant presque tous les segments du marché, des PC gaming haut de gamme aux appareils portables en passant par les PC professionnels dotés d’IA. Ces innovations, soutenues par des avancées architecturales et des fonctionnalités d’IA de pointe, renforcent la position d’AMD dans un marché de plus en plus compétitif.

Les consommateurs, qu’ils soient gamers ou professionnels, peuvent s’attendre à des performances de nouvelle génération à travers tous les appareils alimentés par AMD en 2025.