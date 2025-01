Avant la Switch 2, LEGO Game Boy, un rêve de nostalgie pour les fans de Nintendo !

Dans une collaboration qui continue de séduire les amateurs de jeux vidéo et de construction, Nintendo et The LEGO Group ont teasé la sortie d’une version LEGO de la Game Boy, la célèbre console portable qui a marqué l’histoire du gaming. Prévue pour un lancement en octobre 2025, cette édition spéciale permettra aux fans de construire une réplique en briques LEGO de cet appareil iconique.

Une célébration de l’héritage de la Game Boy

La Game Boy, qui a célébré son 35e anniversaire en juillet 2024, reste l’une des plateformes de jeux vidéo les plus emblématiques. Considérée comme un pionnier dans le domaine du gaming portable, elle a introduit des jeux cultes, tels que Tetris, Pokémon Rouge et Bleu, et bien d’autres. Sa popularité et son héritage en font l’une des consoles les plus vendues de tous les temps.

Ce partenariat entre Nintendo et LEGO s’inscrit dans une volonté de rendre hommage à cet appareil légendaire, tout en offrant une expérience créative unique grâce à l’univers des briques LEGO.

Un teaser prometteur, mais des détails encore mystérieux

Pour l’instant, nous n’avons pas encore vu le design final complet de cette LEGO Game Boy. Nintendo et LEGO ont partagé un teaser sur Facebook et Instagram, dévoilant des aperçus de boutons violets et de l’emblématique croix directionnelle recréés en briques LEGO. Bien que le visuel final de la LEGO Game Boy reste mystérieux, ces éléments laissent entrevoir une reproduction fidèle et soignée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LEGO (@lego)

LEGO Game Boy : Prix et disponibilité

Aucune information officielle sur le prix de la LEGO Game Boy n’a encore été révélée. Cependant, en se basant sur des collaborations similaires, comme le Nintendo Entertainment System (NES) LEGO, vendu à 269,99 euros, on peut s’attendre à un tarif comparable. Ces produits sont des pièces de collection premium, conçues pour les fans et les amateurs de construction.

À noter que cette édition LEGO Game Boy ne devrait pas être fonctionnelle, à l’image du modèle LEGO NES. Pour ceux qui souhaitent revivre les jeux originaux, il faudra ressortir une Game Boy classique ou opter pour des alternatives comme la Chromatic de ModRetro.

Ce n’est pas la première collaboration entre Nintendo et LEGO. Les deux géants ont déjà travaillé ensemble sur des franchises comme Animal Crossing, The Legend of Zelda, et Super Mario Bros. Ces produits célèbrent l’héritage culturel et ludique des jeux Nintendo tout en offrant une nouvelle dimension créative à leurs fans.

Un timing intriguant

Avec une sortie prévue pour octobre 2025, la LEGO Game Boy arrive à point nommé, dans une année où des rumeurs sur la Nintendo Switch 2 se multiplient. Les fans de Nintendo pourraient bien avoir deux consoles à ajouter à leur collection cette année : l’une faite de briques LEGO, et l’autre potentiellement prête à révolutionner le gaming moderne.

En attendant, restez connectés pour plus de détails et partagez vos souvenirs de la Game Boy dans les commentaires. 🎮✨