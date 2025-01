Accueil » CES 2025 : Dell Pro 13 Premium et 14 Premium, légèreté, IA et performances au rendez-vous

CES 2025 : Dell Pro 13 Premium et 14 Premium, légèreté, IA et performances au rendez-vous

CES 2025 : Dell Pro 13 Premium et 14 Premium, légèreté, IA et performances au rendez-vous

Dans le cadre de sa restructuration de produits, Dell a levé le voile sur ses tout nouveaux PC portables Dell Pro 13 Premium et Pro 14 Premium, une gamme inédite qui vient s’inscrire dans la lignée des modèles haut de gamme, comme les Dell XPS de l’an dernier et les MacBook Pro d’Apple.

Ces appareils visent à offrir une combinaison de légèreté, de style et d’innovation technologique, avec une attention particulière portée aux fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA).

Fabriqués à partir de 90 % de magnésium recyclé, ces ordinateurs portables sont parmi les plus légers de leur catégorie. Le modèle 13 pouces pèse seulement 1,07 kg, tandis que le modèle 14 pouces atteint 1,14 kg. Cette approche durable et innovante est complétée par un design élégant qui s’adresse autant aux professionnels qu’aux utilisateurs exigeants.

Ces nouveaux modèles introduisent un pavé tactile optionnel avec des commandes intégrées pour la visioconférence, simplifiant les interactions pendant les réunions virtuelles. Ils sont également équipés d’une caméra 8 mégapixels + IR HDR, qui améliore considérablement la qualité vidéo, ainsi que d’un système audio optimisé grâce à un positionnement amélioré des haut-parleurs.

Dell Pro 13 Premium et 14 Premium : Puissance et performances avec Intel Core Ultra

Sous le capot, les Dell Pro 13 et 14 Premium embarquent les derniers processeurs Intel Core Ultra 200V, dotés de capacités intégrées d’IA pour des performances accrues et une meilleure gestion de l’autonomie. Ces processeurs permettent aux appareils de traiter les tâches lourdes tout en optimisant la durée de vie de la batterie, un équilibre crucial pour les professionnels en déplacement.

Les écrans adoptent un format 16:10, offrant plus d’espace vertical pour une productivité accrue. Ils peuvent atteindre une résolution Quad HD+, idéale pour la création de contenu et le multitâche. Une option d’écran Tandem OLED sera disponible pour le modèle 14 pouces plus tard dans l’année, promettant une meilleure gestion des couleurs et un contraste élevé.

Le clavier de ces ordinateurs utilise un rétroéclairage Mini-LED, une technologie qui consomme moins d’énergie tout en offrant une visibilité optimale dans des environnements peu éclairés.

Des fonctionnalités de sécurité renforcées

Dell met un point d’honneur sur la sécurité, en intégrant des fonctionnalités telles que TPM 2.0, la vérification Intel ME, et des options d’authentification matérielle. Selon Dell et des tests réalisés par Principled Technologies, ces modèles figurent parmi les PC commerciaux les plus sûrs et les plus faciles à gérer.

Les Dell Pro 13 et 14 Premium ne brillent pas seulement par leurs spécifications, mais également par leur intégration dans l’écosystème Dell. Ils sont conçus pour fonctionner parfaitement avec les moniteurs et accessoires Dell, tous gérés via l’application Dell Display and Peripheral Manager, offrant ainsi une expérience utilisateur fluide et optimisée.

Une offre polyvalente face à la concurrence

Bien que ces modèles ne se démarquent pas par une seule caractéristique révolutionnaire, ils offrent un mélange attrayant de fonctionnalités qui pourrait séduire un large public. Cependant, avec une concurrence accrue de la part d’Apple et d’autres fabricants, il reste à voir si ces ordinateurs sauront imposer leur place sur le marché.

En résumé, les Dell Pro 13 Premium et Pro 14 Premium marquent une avancée significative dans la gamme Dell, alliant performance, design et innovation pour répondre aux besoins des utilisateurs modernes.