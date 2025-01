Accueil » CES 2025 : Dell, adieu XPS et Latitude, bonjour Dell Pro et Dell Pro Max !

À l’occasion du CES 2025, Dell a annoncé une refonte majeure de ses gammes de produits, marquant la fin des noms emblématiques, tels que XPS, Latitude, Inspiron, Precision, et OptiPlex.

Ces lignes de produits seront remplacées par trois nouvelles familles principales : Dell, Dell Pro, et Dell Pro Max.

Au sein de ces familles, Dell introduit également trois sous-catégories : Base, Plus, et Premium. Ce changement signifie que les consommateurs verront désormais des noms comme le Dell Plus 32 pouces 4K QD-OLED ou les ordinateurs Dell Pro Premium. L’objectif de cette restructuration est de simplifier l’offre produit, mais les combinaisons de termes comme « Plus », « Pro » et « Premium » risquent de créer encore plus de confusion. Par exemple, il est probable qu’on voie des noms comme Dell Pro Max Plus Premium dans les futures gammes.

Pour clarifier :

Dell Base désigne les modèles d’entrée de gamme destinés à un usage quotidien.

Dell Plus cible les utilisateurs classiques avec des fonctionnalités supplémentaires.

Dell Premium remplace les anciens produits haut de gamme, comme la gamme XPS, avec des spécifications et des fonctionnalités avancées.

Quel sort pour les gammes XPS et Latitude de Dell ?

La célèbre gamme XPS, synonyme de portables ultrabooks haut de gamme et d’outils pour les créatifs, sera désormais intégrée à la sous-catégorie Dell Premium dans la famille de base Dell.

Les nouveaux ordinateurs portables, comme les Dell Pro 14 Premium et Dell Pro 13 Premium, dévoilés au CES 2025, succéderont à la gamme Latitude. De même, d’autres gammes bien connues, comme Precision et Inspiron, disparaîtront progressivement. Toutefois, Dell a confirmé que les modèles actuels de ces lignes resteront disponibles jusqu’à leur retrait complet.

Frank Cestone, responsable des relations publiques pour le segment consommateur et gaming chez Dell, a déclaré : « Ce sera un processus graduel, mais nous prenons les mesures nécessaires pour faciliter cette transition dès le premier jour. Nous savons que cela deviendra encore plus simple une fois la transition terminée ».

Une refonte risquée

Bien que Dell vise à simplifier son écosystème de produits, l’utilisation intensive de termes comme Pro, Max, et Premium semble banale et risque de diluer l’identité de ses produits. Cette nomenclature rappelle fortement celle d’Apple, mais pourrait involontairement semer la confusion, notamment pendant la phase de transition où les modèles XPS et Latitude coexisteront avec leurs nouveaux équivalents renommés.

Cette nouvelle organisation introduit également des complications pour les entreprises et les consommateurs. Les entreprises qui gèrent des parcs informatiques devront jongler entre des ordinateurs portables Precision encore en circulation et les nouveaux modèles Dell Pro Max Premium, ce qui pourrait compliquer les décisions d’achat et le suivi des stscks.

Une stratégie à suivre

Malgré les défis, Dell reste optimiste quant à cette transition. L’entreprise estime que ces nouvelles conventions de noms permettront, à terme, aux consommateurs de mieux comprendre l’organisation de son offre produit. Cependant, cette refonte pourrait désorienter certains fidèles attachés à des noms emblématiques.

Reste à savoir si cette stratégie simplifiée séduira les consommateurs ou si elle éloignera ceux qui appréciaient l’identité forte de Dell. Une chose est certaine : Dell parie sur un futur simplifié, même si cela implique de dire adieu à certains de ses noms les plus iconiques.