One UI 8 : Samsung prépare déjà la suite avec Android 16 !

Alors que Google a déjà lancé la version Developer Preview d’Android 16 et prévoit un déploiement anticipé de sa mise à jour, Samsung se montre également proactif dans le développement de son interface utilisateur, One UI.

Selon des informations obtenues par SmartPrix, des références à One UI 8, basé sur Android 16, ont été découvertes dans l’écosystème logiciel de Samsung.

One UI 8: Un développement précoce en phase avec Android 16

Samsung semble suivre le calendrier de Google en entamant les tests de sa prochaine version de One UI bien avant son lancement officiel. Cette approche n’est pas inhabituelle : les fabricants de smartphones commencent souvent les tests des mises à jour logicielles plusieurs mois avant leur déploiement.

Les références à One_UI_8_0 dans les logiciels de Samsung confirment que le développement est déjà en cours, ce qui pourrait permettre à Samsung d’offrir une version mature et optimisée lorsque Android 16 sera officiellement disponible.

Le retour de la fonctionnalité « Decal Shader » ?

L’une des nouveautés les plus intéressantes de One UI 8 pourrait être l’introduction d’une fonctionnalité appelée « Decal Shader », évoquant des éléments visuels de l’époque de TouchWiz, l’ancienne interface utilisateur de Samsung.

Selon les rumeurs « Decal Shader » pourrait améliorer les transitions visuelles sur l’écran d’accueil. Le célèbre leaker Ice Universe suggère qu’il pourrait s’agir d’une nouvelle animation d’écran de verrouillage, offrant un effet de vagues ou de ripple, combinant nostalgie et modernité.

Si cette fonctionnalité voit le jour, elle pourrait renforcer l’accent mis par Samsung sur une interface fluide et personnalisable, tout en rendant l’expérience utilisateur plus esthétique.

One UI 7 arrive avant One UI 8

Malgré ces fuites excitantes, One UI 8 reste encore loin de son lancement officiel. Samsung se concentre actuellement sur One UI 7, basé sur Android 15, qui sera déployé avec la série Galaxy S25 lors de l’événement Galaxy Unpacked le 22 janvier.

Samsung pourrait choisir de réserver One UI 8 pour un déploiement à mi-cycle, probablement fin 2025 ou début 2026. Cela donnerait au géant sud-coréen le temps nécessaire pour peaufiner les nouvelles fonctionnalités, comme le Decal Shader, et assurer une transition en douceur pour ses utilisateurs.

Un premier regard sur l’avenir de One UI

Alors que One UI 7 promet déjà d’apporter des améliorations significatives, notamment grâce à Galaxy AI, l’anticipation autour de One UI 8 montre que Samsung continue d’innover. Les fuites suggèrent que Samsung vise à fusionner modernité et nostalgie, tout en maintenant son statut de leader dans les interfaces utilisateur personnalisées.

Avec Google accélérant le rythme pour Android 16, Samsung semble prêt à suivre le mouvement avec une version de One UI qui promet d’être non seulement fluide, mais également visuellement engageante.