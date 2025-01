Forza Horizon 5 débarque sur PS5 au printemps !

Microsoft continue d’ouvrir ses exclusivités à d’autres plateformes, et c’est au tour de Forza Horizon 5 de faire le grand saut vers la PlayStation 5. L’excellent jeu de course en monde ouvert, développé par Playground Games et édité par Xbox Game Studios, sera disponible au printemps 2025 sur la console de Sony.

Les joueurs PS5 auront accès à tout le contenu existant déjà présent sur Xbox et PC. Cela comprend :

Près de 900 voitures disponibles

Les deux extensions majeures : Hot Wheels et Rally Adventure

Plus de 40 mises à jour et améliorations apportées depuis le lancement du jeu en 2021

Un immense monde ouvert à explorer, inspiré du Mexique

Le crossplay entre PlayStation 5, Xbox et PC sera activé dès le lancement, permettant aux joueurs de toutes les plateformes de jouer ensemble en ligne. En revanche, Microsoft n’a pas précisé si la progression croisée entre les différentes plateformes sera prise en charge.

Une nouvelle mise à jour : Horizon Realms

En parallèle de ce lancement sur PS5, toutes les plateformes recevront une mise à jour gratuite baptisée « Horizon Realms ». Cette mise à jour introduira une sélection des meilleurs « Evolving Worlds », des expériences de jeu évolutives créées par la communauté et sélectionnées par les développeurs, ainsi que d’autres nouveautés encore secrètes.

Les détails précis de Horizon Realms seront révélés ultérieurement, mais cette annonce montre que Forza Horizon 5 continue d’être enrichi près de quatre ans après sa sortie initiale.

Le développement de la version PlayStation 5 a été confié à Panic Button, un studio reconnu pour son expertise en portages, en collaboration avec Playground Games et Turn 10 Studios. Le studio exprime son enthousiasme à l’idée d’accueillir de nouveaux joueurs sur PlayStation et d’élargir la communauté Forza.

Un mouvement stratégique pour Xbox ?

L’arrivée d’un jeu aussi emblématique que Forza Horizon 5 sur PlayStation 5 s’inscrit dans une stratégie plus large de Microsoft. L’entreprise explore de plus en plus la mise à disposition de ses exclusivités sur d’autres plateformes, une tendance confirmée par Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming.

Cette stratégie pourrait être liée au déclin des ventes de consoles Xbox, compensé par une croissance significative du Xbox Game Pass et de son écosystème PC. L’ouverture des exclusivités Xbox pourrait donc être une manière d’augmenter la rentabilité des jeux, tout en élargissant leur base de joueurs.

L’arrivée de Forza Horizon 5 sur PS5 est une surprise, mais aussi une excellente nouvelle pour les fans de jeux de course. Avec son monde ouvert spectaculaire, son énorme catalogue de véhicules et son gameplay acclamé, il s’agit d’un ajout majeur au catalogue PlayStation. Les joueurs intéressés peuvent d’ores et déjà ajouter le jeu à leur liste de souhaits sur le PlayStation Store pour être informés dès que la date de sortie sera précisée.