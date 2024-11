Un peu plus d’un mois après la sortie de Android 15 en octobre, Google surprend en annonçant déjà Android 16 et en lançant sa première version bêta pour les développeurs. Cette avancée inattendue marque un changement significatif dans le calendrier habituel de Google pour Android, avec une sortie bien plus précoce que d’habitude.

Pourquoi Android 16 arrive-t-il si tôt ?

Traditionnellement, les premières versions bêta d’Android arrivent en février. Cette fois, Google a devancé le calendrier de plusieurs mois en lançant la Developer Preview 1 (DP1) dès novembre.

Selon Google, ce changement vise à simplifier et accélérer la préparation des applications par les développeurs. La firme explique que ce nouveau calendrier est conçu pour « mieux s’aligner avec le planning de lancement des appareils dans tout l’écosystème », ce qui devrait théoriquement permettre à davantage d’appareils de bénéficier des mises à jour majeures plus rapidement.

Reste à voir si cela se traduira réellement par des mises à jour plus rapides pour les utilisateurs finaux, mais l’idée est de donner aux développeurs plus de temps pour adapter leurs applications avant la sortie officielle prévue au Q2 2025 (deuxième trimestre 2025).

Le calendrier de lancement d’Android 16

Voici le planning dévoilé par Google pour Android 16 :

Novembre et décembre 2024 : deux versions Developer Preview.

De janvier à avril 2025 : quatre versions Bêta successives.

Sortie officielle au Q2 2025 : Android 16 sera lancé sur un maximum d’appareils.

Q3 et Q4 2025 : nouvelles fonctionnalités et API pour les développeurs, mais sans changements majeurs affectant la compatibilité des applications.

Ce calendrier vise à rendre le cycle de développement plus prévisible et à réduire la pression sur les développeurs, tout en maintenant des mises à jour trimestrielles régulières pour Android.

Les nouvelles fonctionnalités d’Android 16

Pour l’instant, la première Developer Preview ne contient que quelques nouveautés, mais des fonctionnalités supplémentaires seront ajoutées au fil des versions bêta. Voici les principaux ajouts actuels :

Un sélecteur de photos amélioré : Android 16 introduit une nouvelle API pour le sélecteur de photos natif, qui devient plus intégré aux applications. L’objectif est d’inciter les développeurs à utiliser cette solution sécurisée plutôt que leurs propres sélecteurs, souvent trop intrusifs. Améliorations dans Health Connect : Android 16 inclut de nouvelles API pour lire et écrire des données médicales. Cette avancée permettra un accès simplifié aux dossiers de santé directement depuis un smartphone Android, similaire à la fonctionnalité de l’application Santé d’Apple.

Ces ajouts restent modestes pour l’instant, le focus étant avant tout mis sur la mise à disposition des outils nécessaires pour les développeurs.

Faut-il installer Android 16 Developer Preview 1 ?

Malgré la curiosité qu’Android 16 peut susciter, il est déconseillé d’installer cette première Developer Preview sur votre appareil principal. Conçue pour les développeurs, cette version est probablement instable, avec de nombreux bugs et des problèmes de compatibilité des applications.

Si vous disposez d’un appareil secondaire que vous n’utilisez pas au quotidien, vous pouvez l’essayer. Pour les autres, mieux vaut attendre les prochaines versions bêta publiques, plus stables et accessibles.

La première Developer Preview d’Android 16 est désormais téléchargeable sous forme d’images système pour plusieurs appareils Pixel. Voici la liste complète des modèles compatibles :

Pixel 9 Pro Fold

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro

Pixel 9

Pixel 8a

Pixel 8 Pro

Pixel 8

Pixel Fold

Pixel Tablet

Pixel 7a

Pixel 7 Pro

Pixel 7

Pixel 6a

Pixel 6 Pro

Pixel 6

Cette compatibilité élargie témoigne de l’engagement de Google à inclure des appareils plus anciens dans les premières phases de test d’Android 16.

Installation et mises en garde

Pour installer la Developer Preview, les utilisateurs doivent télécharger l’image système depuis le site officiel de Google et l’installer manuellement. Il est important de noter que cette opération effacera les données de l’appareil, ce qui demande une sauvegarde préalable pour éviter toute perte d’informations.

Une fois l’installation effectuée, les utilisateurs recevront des mises à jour OTA (over-the-air) pour les futures versions Preview d’Android 16. Cela simplifie les mises à jour pour ceux qui souhaitent continuer à tester les nouveautés sans passer par un processus manuel à chaque nouvelle version.

Google a également précisé qu’une image OTA de récupération peut être utilisée en cas de problème avec une mise à jour défectueuse, ce qui garantit un certain niveau de sécurité pour les développeurs et les testeurs.

Un pari audacieux pour Google

Avec cette sortie anticipée, Google espère rationaliser son processus de développement et offrir des mises à jour plus rapides aux utilisateurs. Si cette stratégie porte ses fruits, Android 16 pourrait marquer un tournant pour le système d’exploitation.

Pour l’instant, tout repose sur l’engagement des développeurs et la capacité de Google à maintenir ce nouveau calendrier ambitieux.