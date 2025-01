Galaxy AI : Samsung lancera un abonnement payant pour ses fonctionnalités IA le mois prochain

Avec le lancement de la série Galaxy S24, Samsung a introduit une gamme de fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle (Galaxy AI). Bien que ces outils aient été proposés gratuitement dans un premier temps, Samsung a rapidement confirmé qu’ils ne resteraient pas accessibles sans frais indéfiniment. Aujourd’hui, nous savons que la transition vers un modèle d’abonnement est imminente.

Un abonnement Galaxy AI dès février

Selon ETNews, le vice-président de Samsung Electronics, Han Jong-hee, a évoqué lors d’une conférence de presse au CES 2025 l’introduction d’un AI Subscription Club dès février, soit peu après la mise en vente mondiale des Galaxy S25, prévue après l’événement Galaxy Unpacked du 22 janvier.

Han a également laissé entendre que Samsung pourrait proposer un plan d’abonnement regroupant les fonctionnalités Galaxy AI et la protection Samsung Care+. Cependant, la traduction approximative de l’article original en coréen laisse planer un doute sur la nature exacte de cette intégration.

Les fonctionnalités Galaxy AI : gratuites jusqu’en 2025

Les utilisateurs actuels n’ont pas à s’inquiéter d’une interruption immédiate des services Galaxy AI. Selon le site officiel de Samsung, ces fonctionnalités resteront gratuites pour les appareils pris en charge jusqu’à fin 2025. Cela laisse aux utilisateurs environ une année pour profiter de ces outils ou chercher des alternatives gratuites avant que l’abonnement ne devienne nécessaire.

Pourquoi un abonnement maintenant ?

Les fonctionnalités actuelles de Galaxy AI, bien qu’impressionnantes, semblent encore limitées. Cette annonce coïncide donc avec le lancement de la série Galaxy S25, qui pourrait introduire une intégration IA encore plus puissante et justifier le coût de l’abonnement.

Parmi les possibilités envisagées :

Amélioration des assistants vocaux et des capacités de commande intelligente.

Optimisation avancée des photos grâce à des algorithmes d’IA.

Automatisation des tâches, comme la gestion des paramètres système ou l’organisation des applications.

Avec des capacités renforcées, Samsung pourrait convaincre les utilisateurs que l’abonnement en vaut la peine.

Un modèle d’abonnement controversé

Si l’abonnement au Galaxy AI peut séduire ceux qui tirent parti des fonctionnalités avancées d’IA, il risque également de diviser les utilisateurs. Certains pourraient être frustrés par la transformation d’outils gratuits en services payants, surtout si les nouvelles fonctionnalités restent limitées ou peu utiles pour un usage quotidien.

En revanche, pour les utilisateurs cherchant un écosystème plus intégré et performant, l’offre combinée avec Samsung Care+ pourrait constituer un argument de vente attractif, en particulier pour ceux soucieux de protéger leurs appareils.

Avec l’introduction imminente de l’abonnement Galaxy AI, Samsung continue d’explorer des moyens de monétiser ses services tout en étoffant ses fonctionnalités. Si cette stratégie reflète une tendance croissante vers les services par abonnement, elle pose également des questions sur l’équilibre entre innovation et accessibilité pour les utilisateurs.

La série Galaxy S25 pourrait être le point de départ de cette nouvelle ère, et l’événement Unpacked du 22 janvier nous en dira certainement plus sur l’avenir des services Galaxy AI et leur valeur ajoutée pour les utilisateurs.