OpenAI : Vers une structure à but lucratif en 2025 !

OpenAI a confirmé son intention de restructurer son organisation en adoptant un modèle Public Benefit Corporation (PBC) dès 2025. Ce changement marquera une étape importante dans l’évolution de l’entreprise, qui entend équilibrer ses ambitions commerciales avec sa mission initiale de servir le bien commun. Cependant, cette transition suscite de vives critiques, notamment de la part de figures comme Elon Musk et Mark Zuckerberg, qui s’opposent à cette transformation.

Dans un article de blog publié vendredi, le conseil d’administration d’OpenAI a détaillé ses plans pour réorganiser l’entreprise. À l’avenir, la branche à but lucratif prendra le contrôle des opérations et des activités commerciales d’OpenAI, tandis que la structure à but non lucratif perdra son rôle de supervision, mais conservera une part dans le capital de la PBC.

La branche non lucrative opérera indépendamment, avec sa propre équipe dirigeante et son personnel, et concentrera ses efforts sur des initiatives caritatives dans des secteurs comme la santé, l’éducation et les sciences. OpenAI affirme que cette nouvelle structure permettra de lever les fonds nécessaires pour développer l’intelligence artificielle générale (AGI), tout en créant l’une des organisations à but non lucratif les mieux financées de l’histoire.

OpenAI : Une décision motivée par des besoins financiers croissants

Le changement de structure reflète l’ampleur des investissements nécessaires pour maintenir les modèles d’IA d’OpenAI compétitifs face à des rivaux tels que Anthropic, xAI ou Meta. Selon le conseil d’administration, les « centaines de milliards de dollars » que les grandes entreprises investissent dans l’IA montrent ce qu’il faudra pour poursuivre la mission d’OpenAI.

L’entreprise a expliqué que, bien que son modèle « sur mesure » ait fonctionné jusqu’à présent, les investisseurs réclament désormais des mécanismes d’investissement plus conventionnels, comme des parts de capital standard. Pour répondre à ces attentes, la PBC proposera des actions ordinaires, et la valorisation des parts allouées au non lucratif sera déterminée par des conseillers financiers indépendants.

Des critiques et une bataille juridique en cours

La décision d’OpenAI de se restructurer ne fait pas l’unanimité. Elon Musk, l’un des cofondateurs d’OpenAI, a déposé une plainte visant à bloquer cette transition, affirmant qu’elle trahit la mission initiale de l’organisation. Musk argue qu’en devenant une entreprise à but lucratif, OpenAI risque de prioriser les profits au détriment du bien de l’humanité.

En parallèle, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, aurait demandé au procureur général de Californie, Rob Bonta, de s’opposer à cette transformation. Ces critiques interviennent alors que des rumeurs circulent sur le fait que Sam Altman, PDG d’OpenAI, pourrait recevoir une participation de 7 % dans la PBC, une information qu’Altman a publiquement démentie.

Retour sur la controverse de 2023

La tension autour de la gouvernance d’OpenAI a atteint son paroxysme en 2023, lorsque le conseil d’administration de la branche non lucrative a brièvement évincé Sam Altman de son poste de PDG, le soupçonnant de s’éloigner des objectifs initiaux de l’organisation. Cependant, Altman a été réintégré peu de temps après, avec le soutien de Microsoft, partenaire clé d’OpenAI, et des changements ont été apportés à la composition du conseil.

Depuis, OpenAI a renforcé ses liens avec Microsoft, qui détient une licence exclusive sur la technologie GPT-4 et d’autres modèles « pré-AGI ». Ce partenariat a été crucial pour le développement et la commercialisation de ChatGPT et d’autres produits phares d’OpenAI.

Un avenir incertain

La restructuration prévue d’OpenAI soulève des questions fondamentales sur l’équilibre entre innovation technologique, éthique et viabilité financière. Alors qu’OpenAI se prépare à devenir une PBC en 2025, des batailles juridiques pourraient ralentir ce processus.

Elon Musk, par exemple, a demandé une injonction pour suspendre la transition, tandis que OpenAI argue que la concurrence reste « vive » dans l’industrie de l’IA et que cette transformation est essentielle pour soutenir ses ambitions à long terme. Une audience pour examiner la motion de Musk n’est prévue qu’en mai 2025, laissant planer une incertitude sur l’avenir de l’organisation.

Alors qu’OpenAI cherche à se réinventer en une entreprise durable, cette transition pourrait permettre d’accélérer l’innovation et de répondre aux exigences du marché. Cependant, elle reflète également les tensions croissantes entre les objectifs de rentabilité et la mission de servir le bien commun.

Les mois à venir seront déterminants pour OpenAI, alors que l’organisation tente de relever le défi de financer ses ambitions tout en répondant aux attentes de ses critiques et de ses investisseurs.