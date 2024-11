OPPO Find N5 / OnePlus Open 2 : Le pliable le plus puissant du début 2025 ?

Cela fait plus d’un an que OPPO a lancé son smartphone pliable haut de gamme, le Find N3. Malheureusement, la marque chinoise n’a pas réussi à maintenir le rythme, et son prochain smartphone pliable ne sortira pas cette année.

Selon de précédentes rumeurs, le OPPO Find N5 devrait être lancé au premier trimestre 2025, soit dans les trois premiers mois de l’année. D’après la source bien connue Smart Pikachu, le Find N5 pourrait être le smartphone pliable le plus puissant de la première moitié de 2025.

Cela suggère que le Find N5 pourrait surpasser en puissance tous les autres modèles pliables lancés au même moment, une affirmation ambitieuse. Smart Pikachu a confirmé que le Find N5 sera doté d’un module de caméra circulaire intégrant trois capteurs de 50 mégapixels, promettant une expérience photographique impressionnante.

La raison principale pour laquelle le Find N5 est attendu comme le pliable le plus puissant est qu’il sera équipé du tout nouveau processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, ce qui n’est pas vraiment une surprise compte tenu des tendances actuelles.

D’après un précédent rapport, le Find N5 disposera d’une configuration de batterie à double cellule (2 460 mAh + 3 105 mAh), offrant une capacité nominale de 5 565 mAh et une capacité typique d’environ 5 700 mAh.

OPPO Find N5, un design et des fonctionnalités améliorés

Une autre information intéressante fournie par Smart Pikachu est la présence d’une « texture métallique améliorée », ce qui laisse penser que le design du smartphone sera visuellement plus attrayant par rapport aux modèles précédents.

De plus, le Find N5 serait compatible avec la charge magnétique sans fil, une fonctionnalité appréciée qui le rendrait encore plus polyvalent. Autre point notable : le smartphone devrait offrir une compatibilité avec l’écosystème d’Apple, ce qui pourrait attirer des utilisateurs qui utilisent déjà des produits Apple. Le Find N5 devrait également être plus fin et plus léger que les modèles pliables précédents de OPPO, améliorant ainsi la portabilité.

Un élément notable partagé par la source est la compatibilité attendue avec l’écosystème d’Apple. Cela fait probablement référence à la fonctionnalité « Share with iPhone » que OPPO et OnePlus ont introduite avec leur interface Android 15. Cette fonctionnalité permet un partage fluide de photos, vidéos et autres fichiers entre un smartphone Android et un iPhone, bien qu’elle nécessite l’installation d’une application sur l’iPhone.

Concurrence sur le marché des pliables

OPPO prévoit un début d’année chargé avec, au moins, un autre modèle phare attendu, le Find X8 Ultra. Le marché chinois, l’un des plus grands pour les smartphones pliables, a vu de nombreuses marques locales adopter cette technologie, qui est devenue le « saint graal » du secteur.

La série Find N représente la réponse de OPPO à la demande croissante de smartphones pliables, tant sur le marché chinois qu’à l’international. Cependant, plus ces modèles deviennent puissants, plus leur prix augmente, les rendant ainsi moins compétitifs. Le Find N5 devrait être le pliable le plus avancé jamais conçu par OPPO, mais aussi le plus onéreux.

Avec ses spécifications ambitieuses, le Find N5 pourrait redéfinir les attentes vis-à-vis des smartphones pliables, même si sa position sur le marché dépendra aussi de son rapport qualité-prix.