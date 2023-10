OnePlus Open, le premier smartphone pliable de la société présenté en France

Après plusieurs teasers et fuites, OnePlus a officialisé son premier smartphone pliable, le OnePlus Open, en France et sur d’autres marchés mondiaux. Il s’agit d’une version rebaptisée du très récent OPPO Find N3, avec des caractéristiques telles que des caméras Hasselblad, des écrans ProXDR et bien plus encore.

Le OnePlus Open ressemble au Find N3 et à ce que nous avons vu dans les rendus. Il est doté d’un mécanisme de pliage analogue à celui du Galaxy Z Fold 5 et d’une énorme bosse pour la caméra arrière en forme de CD. Le smartphone est disponible en deux coloris : Emerald Dusk avec une finition en verre dépoli mat et Voyager Black avec une finition en cuir végétalien.

Le smartphone pliable est équipé de la charnière Flexion, pour laquelle OnePlus a réduit le nombre de composants à 69. Cela permet d’obtenir un design léger sans compromettre la durabilité et la qualité.

Le OnePlus Open dispose d’un écran principal de 7,82 pouces doté de la technologie LTPO 3.0, d’une luminosité maximale de 2800 nits, d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et de couleurs sur 10 bits. Le second écran, de 6,31 pouces, est de type AMOLED. Il est également doté de la technologie LTPO 3.0, d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’une luminosité maximale de 2 800 nits. Les deux écrans sont compatibles avec la technologie Dolby Vision.

Quant aux caméras, ils sont soutenus par Hasselblad pour leur science des couleurs et leurs filtres. Il y a également le mode Portrait Hasselblad, qui permet de réaliser des portraits dans des conditions de faible luminosité. La configuration comprend le capteur photo principal Sony LYTIA-T808 « Pixel Stacked » de 48 mégapixels avec OIS, un téléobjectif de 64 mégapixels avec zoom optique 3x et OIS, et un objectif ultra-large de 48 mégapixels. La caméra frontale est de 32 mégapixels (pour l’écran intérieur) et de 20 mégapixels (pour l’écran extérieur). Vous pourrez également réaliser des vidéos en Dolby Vision HDR.

Le curseur d’alerte est inclut

Le smartphone pliable de OnePlus est équipé d’un chipset Snapdragon 8 Gen 2, d’une mémoire vive de 16 Go et d’une capacité de stockage de 512 Go. Il y a aussi l’option d’extension de la mémoire vive qui permet d’ajouter jusqu’à 12 Go de RAM. Le OnePlus Open est alimenté par une batterie de 4 850 mAh avec une charge rapide SuperVOOC de 67 W. Le smartphone fonctionne sous OxygenOS 13.2, une surcouche basée sur Android 13. Cela ouvre la voie à diverses fonctionnalités telles que le Open Canvas pour les tâches de productivité et le multitâche, divers gestes pour faciliter l’utilisation, une barre des tâches analogue à celle d’un ordinateur de bureau, et plus encore. Il est confirmé qu’il bénéficiera de 4 ans de mises à jour Android majeures et de 5 ans de mises à jour de sécurité.

En outre, il y a un moteur à axe X, un capteur d’empreintes digitales placé sur le côté, des haut-parleurs de réalité soutenus par Dolby Atmos (triple haut-parleurs spatiaux), un port USB Type-C, et plus encore. Il prend également en charge la 5G, le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.3. Ce qui est intéressant, c’est que le OnePlus Open est doté du curseur d’alerte caractéristique.

Prix et disponibilité

Le OnePlus Open est proposé au prix de 1 849 euros et peut être précommandé dès maintenant en France. En cas de précommande, vous pouvez prépayer 99,00 euros pour obtenir 250 euros de réduction et des Buds Pro 2 gratuits, d’une valeur de 179 euros. Vous devrez payer le solde restant entre le 20 octobre et le 23 octobre.

Vous pouvez également bénéficier de 6 mois d’abonnement gratuit à Google One et YouTube Premium, et de 3 mois d’abonnement à Microsoft 365.