Huawei prévoit un lancement mondial de ses produits phares le 12 décembre

Huawei a annoncé un événement de lancement de produit phare à Dubaï prévu pour le 12 décembre 2024, accompagné du slogan : « Unfold the classic as a new era of flagship foldable excellence begins ». Cette phrase suscite une grande attente, laissant entendre qu’un nouveau smartphone pliable pourrait être dévoilé.

Si Huawei garde le mystère sur l’appareil exact, deux options semblent probables :

Mate X6: une arrivée internationale ? Le Mate X6, récemment lancé en Chine, pourrait être l’un des produits révélés lors de cet événement. Doté d’un design pliant raffiné et de fonctionnalités haut de gamme, ce modèle illustre l’engagement continu de Huawei dans le marché des pliables. Mate XT Ultimate Design: une révolution tri-pli ? Une autre possibilité est le Mate XT Ultimate Design, le premier smartphone au monde à utiliser un design tri-pli. Déjà lancé en Chine en septembre, cet appareil a capté l’attention avec son innovation. Des teasers globaux après sa sortie chinoise laissent entendre que ce modèle pourrait être présenté à Dubaï, marquant ainsi son expansion internationale.

Selon les rumeurs, le Mate XT Ultimate Design devrait être officiellement introduit sur le marché mondial au premier trimestre 2025, soit lors du MWC 2025 à Barcelone, soit à travers un événement spécifique, potentiellement celui de Dubaï.

Autres potentiels produits au programme de cet événement Huawei

En plus du pliable phare, Huawei pourrait également présenter d’autres produits récents :

MatePad Pro 13.2 (2025) : Une tablette haut de gamme dotée d’une grande surface d’écran et de performances améliorées.

FreeBuds Pro 4 : Les nouveaux écouteurs sans fil de Huawei, offrant une qualité sonore premium et des fonctionnalités avancées.

Quant à la série Huawei Mate 70, son lancement international reste incertain, mais des teasers ou des annonces autour de cette gamme pourraient également être au rendez-vous.

Détails sur l’événement

L’événement se tiendra à Dubaï, une ville choisie stratégiquement pour son importance en tant que hub international. D’ici le 12 décembre, Huawei pourrait publier d’autres teasers pour dévoiler progressivement plus de détails sur les appareils qui seront annoncés.

Que ce soit avec le Mate X6 ou le Mate XT Ultimate Design, Huawei semble déterminé à redéfinir l’excellence dans le domaine des pliables. Avec des innovations majeures comme le design tri-pli et des produits qui repoussent les limites techniques, l’événement de Dubaï promet d’être un moment clé pour la marque et ses ambitions sur le marché international.