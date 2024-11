Accueil » Huawei MatePad Pro 13.2 (2025) : Écran OLED 2.8K, charge 100W et capacités créatives

Huawei MatePad Pro 13.2 (2025) : Écran OLED 2.8K, charge 100W et capacités créatives

Huawei MatePad Pro 13.2 (2025) : Écran OLED 2.8K, charge 100W et capacités créatives

Lors de son récent événement de lancement, Huawei a dévoilé une série de nouveaux produits, dont les smartphones Mate 70, la Huawei Watch Ultimate Design, et le Mate X6. La marque a également levé le voile sur la tablette MatePad Pro 13.2 (2025), un modèle haut de gamme qui pousse encore plus loin les performances et le design de sa prédécesseure.

Le MatePad Pro 13.2 (2025) se distingue par son écran OLED flexible de 13,2 pouces, offrant une résolution 2.8K, un taux de rafraîchissement fluide de 144 Hz, et un ratio écran-corps impressionnant de 94 %. Cet écran ultra-mince maximise l’immersion visuelle tout en minimisant les bordures.

Pour les utilisateurs recherchant une expérience d’écriture ou de dessin réaliste, la version PaperMatte Edition propose une surface texturée et anti-reflets, idéale pour des prises de notes ou des croquis professionnels.

La tablette est équipée du stylet M-Pencil de 3e génération, reconnu pour sa précision et sa faible latence. Grâce au moteur Fangtian Painting Engine 2.0, la tablette prend en charge des toiles 8K avec plus de 500 calques, tout en garantissant des traits fluides à 120 fps, répondant ainsi aux attentes des créateurs les plus exigeants.

Bien que Huawei n’ait pas précisé le processeur utilisé, la marque assure des performances optimisées grâce à une RAM généreuse et une capacité de stockage allant jusqu’à 1 To.

MatePad Pro 13.2 (2025), une batterie et une charge ultra-rapides

Le MatePad Pro 13.2 intègre une batterie à double cellule de 5 050 mAh (soit un total de 10 100 mAh) qui offre une autonomie prolongée. Avec la technologie 100 W Turbo Charging, la tablette peut atteindre 85 % en seulement 40 minutes et une charge complète en 55 minutes.

La tablette est équipée d’un appareil photo principal de 13 mégapixels, d’un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels, et d’une caméra frontale de 16 mégapixels pour des appels vidéo de haute qualité. Côté connectivité, elle propose le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2, le GPS, ainsi qu’une prise en charge de la communication satellite double, permettant un fonctionnement fiable même dans des zones éloignées.

Variantes, prix et disponibilité

La Huawei MatePad Pro 13.2 (2025) est disponible en trois coloris élégants : Ink Stone Black, White, et Gold. Plusieurs configurations sont proposées :

12 Go RAM + 256 Go : 5 199 yuans (685 euros)

16 Go RAM + 1 To (Collector’s Edition) : 10 599 yuans (environ 1 400 euros)

La tablette est désormais disponible en précommande en Chine et sera mise en vente à partir du 12 décembre 2025.

Avec son écran innovant, ses performances robustes, et ses fonctionnalités dédiées aux créateurs, le Huawei MatePad Pro 13.2 (2025) s’impose comme une référence dans l’univers des tablettes haut de gamme.