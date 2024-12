Huawei Mate 70 : Un succès mitigé et des prévisions de ventes en baisse ?

En août 2023, Huawei a fait sensation en lançant la série Mate 60, ses premiers smartphones phares dotés de connectivité 5G depuis la série Mate 40 en 2020. Cette prouesse a été rendue possible grâce au processeur Kirin 9000 s, fabriqué par SMIC sur un procédé de gravure en 7 nm.

Malgré les sanctions américaines qui visaient à priver Huawei de la technologie 5G, l’entreprise a réussi à contourner les restrictions grâce à des machines de lithographie DUV (Deep Ultraviolet), en l’absence des technologies plus avancées EUV (Extreme Ultraviolet) interdites à la Chine.

Le lancement de la série Mate 60 a suscité un fort engouement en Chine, alimenté par une fierté nationale autour du succès de Huawei. Cependant, un an plus tard, la série Mate 70, dévoilée récemment, peine à raviver le même enthousiasme.

La série Mate 70 et le Kirin 9100

Les modèles phares de cette nouvelle gamme incluent les Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+, et le Mate 70 RS Ultimate Design. Ces smartphones sont équipés du processeur Kirin 9100, qui serait fabriqué sur le procédé de gravure en 6 nm de SMIC. Huawei a surmonté de nombreux défis pour produire cette puce malgré l’absence de machines EUV, en utilisant des techniques d’exposition multiple avec des équipements DUV. Cependant, ce procédé entraîne des délais de production plus longs, des coûts plus élevés et un faible rendement, ce qui limite l’approvisionnement.

Bien que Huawei affirme que la série Mate 70 représente ses smartphones les plus puissants à ce jour, les améliorations par rapport à la série Mate 60 sont jugées limitées par de nombreux analystes et consommateurs.

Un accueil tiède et des prévisions de ventes en baisse

D’après un rapport du cabinet Jefferies, l’enthousiasme pour la série Mate 70 est bien inférieur à celui suscité par son prédécesseur. Les commentaires en ligne reflètent ce manque d’enthousiasme, ce qui pourrait compromettre les ambitions de Huawei.

Voici quelques chiffres clés rapportés :

Expéditions prévues pour 2024 : Huawei avait initialement prévu d’expédier 48 millions d’unités en Chine cette année, mais cet objectif pourrait ne pas être atteint en raison de l’accueil mitigé de la série Mate 70.

Ventes du Mate 60 : La série Mate 60 s’est vendue à 12-13 millions d’unités, en dessous des prévisions initiales de 15-16 millions.

Ventes du Pura 70 : La gamme axée sur la photographie n’a vendu que 5 millions d’unités en 2024.

Jefferies estime que les ventes de la série Mate 70 pourraient être inférieures à celles de la série Mate 60, ce qui offrirait une opportunité à des concurrents comme l’iPhone d’Apple de capter des parts de marché en Chine.

Cependant, Toby Zhu, analyste chez Canalys, se montre légèrement plus optimiste et prévoit que les ventes de la série Mate 70 pourraient légèrement dépasser celles de la série Mate 60.

Défis et position sur le marché

Malgré ces défis, Huawei reste le deuxième plus grand fabricant de smartphones en Chine, avec plus de 10 millions d’unités expédiées pour le quatrième trimestre consécutif en 2024. C’est une remontée impressionnante par rapport au deuxième trimestre 2022, où Huawei n’avait expédié que 4,1 millions d’unités.

Cependant, plusieurs obstacles subsistent, dont le faible rendement du Kirin 9100 qui pourrait entraîner des pénuries, comme cela avait été le cas pour le Mate 60, et l’attente des consommateurs. Bien que la série Mate 70 offre des spécifications puissantes, les améliorations limitées peinent à convaincre les consommateurs.

L’avenir de Huawei

Bien que les prévisions de ventes pour la série Mate 70 soient mitigées, le retour de Huawei sur le marché des smartphones 5G phares montre une résilience impressionnante face aux sanctions. Cependant, pour maintenir cet élan, Huawei devra offrir des innovations plus marquantes et surmonter les contraintes de sa chaîne d’approvisionnement.

Avec des concurrents comme Apple prêts à tirer parti des faiblesses de Huawei, l’avenir du constructeur chinois dépendra de sa capacité à renouveler l’intérêt des consommateurs en 2024 et au-delà.