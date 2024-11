Accueil » Huawei Mate X6 : Le smartphone pliable ultime avec écran 7,93 pouces et triple caméra de 50 mégapixels

Malgré les rumeurs selon lesquelles certains fabricants pourraient délaisser leurs projets de smartphones pliables, Huawei persiste dans cette voie avec assurance. Aujourd’hui, comme attendu, la firme chinoise Huawei a dévoilé le Mate X6, le dernier-né de sa gamme de téléphones pliables, qui promet de redéfinir les attentes en matière de design et de performances.

Le Huawei Mate X6 se distingue d’abord par ses écrans agrandis, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Une fois déplié, l’appareil révèle un écran LTPO 2.0 de 7,93 pouces, doté d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’une luminosité maximale impressionnante de 1800 nits. Cet écran est conçu pour offrir une expérience immersive, qu’il s’agisse de regarder des vidéos, de jouer ou de travailler sur des tâches de productivité.

L’écran extérieur n’est pas en reste avec une taille de 6,45 pouces, lui aussi équipé de la technologie LTPO 2.0 et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce dernier bénéficie d’une luminosité maximale de 2500 nits, garantissant une visibilité optimale même en plein soleil.

Les deux écrans intègrent un dimming PWM à 1440 Hz, une technologie qui réduit la fatigue oculaire, notamment lors d’une utilisation prolongée dans des environnements à faible luminosité.

Mate X6, un design unique et des matériaux renforcés

Huawei abandonne le dos métallique uniforme de ses précédents modèles pour un revêtement en verre texturé, arborant une structure marbrée qui scintille sous la lumière. Cette option est disponible dans la teinte Nebula Gray, offrant un aspect captivant et raffiné. Pour les amateurs de sobriété, une version en cuir classique est également proposée.

Les options de coloris incluent des tons familiers : gris, blanc, rouge, bleu marine et noir.

Côté durabilité, le Mate X6 intègre une architecture en basalte distribué, qui combine des supports en fibre de carbone et des matériaux ultra-résistants comme l’aluminium « aile ultra-solide ». Huawei promet une augmentation de 65 % de la rigidité et une résistance globale améliorée de 37 %, faisant du X6 l’un des smartphones pliables les plus robustes du marché.

HarmonyOS NEXT et nouvelles fonctionnalités AI

Le Mate X6 fonctionne sous HarmonyOS NEXT, le système d’exploitation développé par Huawei. Bien que les détails sur l’expérience logicielle soient encore limités, Huawei a mis en avant quelques fonctionnalités AI intéressantes.

Geste Airdrop : il permet de partager des contenus médias entre appareils par un simple mouvement de la main.

AI Air Shooting : une fonction dédiée aux fans de basketball pour interagir avec les capacités AI du téléphone, bien que son fonctionnement précis reste à clarifier.

Des performances photo impressionnantes

Le Mate X6 embarque un système photo avancé qui devrait ravir les amateurs de photographie :

Un capteur principal de 50 mégapixels avec ouverture variable (f/1.4-f/4.0) et stabilisation optique (OIS).

Un capteur ultra grand-angle de 40 mégapixels.

Un objectif téléphoto macro de 48 mégapixels avec zoom optique 4x.

Un capteur infrarouge pour des prises de vue spécifiques et une meilleure reconnaissance.

Huawei a également présenté une édition Collector du Mate X6, qui se distingue par ses spécifications haut de gamme et une fonctionnalité unique de communication triple réseau par satellite. Celle-ci prend en charge : la messagerie bidirectionnelle par satellite, les appels bidirectionnels et l’accès à l’Internet via satellite en orbite basse (fonctionnalité en cours de test).

Prix et disponibilité du Mate X6

Le Huawei Mate X6 est proposé en plusieurs configurations :

12 Go de RAM + 256 Go de stockage : 12 999 yuans (~1 710 euros).

12 Go de RAM + 512 Go de stockage : 13 999 yuans (~1 840 euros).

L’édition Collector, avec 16 Go de RAM, offre les options suivantes :

512 Go de stockage : 14 999 yuans (~ 1 970 euros).

1 To de stockage : 15 999 yuans (~ 2 100 euros).

Le smartphone est désormais disponible en précommande et sera commercialisé en Chine à partir du 6 décembre 2025.

Avec le Mate X6, Huawei démontre une fois de plus son expertise dans le domaine des smartphones pliables. Alliant innovation, design élégant et performances de pointe, cet appareil s’impose comme une option incontournable pour les amateurs de technologie et de photographie. Reste à voir comment il se positionnera sur le marché international face à une concurrence croissante.