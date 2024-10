Accueil » Apple Intelligence : l’IA d’Apple à la traîne, ChatGPT plus performant que Siri

Apple a clairement affiché ses ambitions en matière d’intelligence artificielle avec le lancement de l’iPad mini et l’intégration d’Apple Intelligence. Cependant, les performances de l’IA d’Apple semblent décevantes, et le déploiement progressif des fonctionnalités laisse les utilisateurs sur leur faim.

Selon un rapport de Bloomberg, des tests internes chez Apple auraient révélé que ChatGPT d’OpenAI était 25 % plus précis que Siri et capable de répondre à 30 % de questions en plus.

Apple a conclu un accord avec OpenAI pour intégrer ChatGPT à Siri et à d’autres fonctionnalités d’Apple Intelligence, telles que les outils d’écriture et la génération d’images. Cette dépendance à la technologie d’OpenAI suggère qu’Apple accuse un retard dans le développement de sa propre IA.

« Certains chez Apple estiment que sa technologie d’IA générative — du moins, jusqu’à présent — a plus de deux ans de retard sur les leaders du secteur », indique le rapport de Bloomberg.

Samsung, avec Galaxy AI, et les fabricants chinois de smartphones proposent déjà des fonctionnalités d’IA générative avancées, telles que la génération d’images et des assistants intelligents de nouvelle génération.

La concurrence impose un rythme effréné

Il semble qu’Apple ait accéléré le lancement d’Apple Intelligence pour rassurer les investisseurs et masquer son retard dans la course à l’IA. Jusqu’à présent, les fonctionnalités d’Apple Intelligence se sont montrées décevantes et loin des promesses révolutionnaires annoncées. Il reste à voir comment Apple relèvera le défi de l’IA en 2025.

L’entreprise devra innover et accélérer le déploiement de fonctionnalités d’IA plus avancées pour rattraper son retard et satisfaire les attentes des utilisateurs.