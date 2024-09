Apple Intelligence : un déploiement au compte-gouttes qui frustre les utilisateurs

Les fonctionnalités tant attendues de Apple Intelligence seront introduites progressivement sur les iPhone compatibles via une série de mises à jour iOS 18, à partir de fin 2024 et jusqu’au début 2025.

Si les utilisateurs peuvent s’attendre à des nouveautés intéressantes telles que les résumés d’e-mails et de messages, des outils d’écriture améliorés et un meilleur éditeur de photos avec la version iOS 18.1, les améliorations majeures de Siri et la prise en charge d’autres langues ne seront disponibles que plus tard.

Calendrier des mises à jour iOS 18

Mark Gurman, spécialiste Apple chez Bloomberg, a détaillé le plan de déploiement progressif des fonctionnalités d’Apple Intelligence, avec trois mises à jour majeures d’iOS prévues avant la fin de l’année :

iOS 18.1 (mi-octobre) : Cette première mise à jour apportera les premières fonctionnalités d’Apple Intelligence, axées sur la gestion des e-mails et des messages, les outils d’écriture, l’édition de photos et l’enregistrement/transcription des appels.

Cette première mise à jour apportera les premières fonctionnalités d’Apple Intelligence, axées sur la gestion des e-mails et des messages, les outils d’écriture, l’édition de photos et l’enregistrement/transcription des appels. iOS 18.2 (début décembre) : Les utilisateurs peuvent s’attendre à des fonctionnalités phares telles que la priorisation des notifications sur l’écran de verrouillage, Image Playground, Genmoji et l’intégration initiale de ChatGPT avec Siri. Cette mise à jour étendra également la prise en charge de l’anglais localisé d’Apple Intelligence à plusieurs nouveaux pays.

Les utilisateurs peuvent s’attendre à des fonctionnalités phares telles que la priorisation des notifications sur l’écran de verrouillage, Image Playground, Genmoji et l’intégration initiale de ChatGPT avec Siri. Cette mise à jour étendra également la prise en charge de l’anglais localisé d’Apple Intelligence à plusieurs nouveaux pays. iOS 18.3 (fin décembre) : Principalement une mise à jour de correction de bugs pour iOS 18.2, cette version pourrait également inclure de nouvelles fonctionnalités Siri, telles que le contexte personnel et une intégration plus poussée des applications.

Après iOS 18.3, une pause significative est attendue avant la sortie d’iOS 18.4, qui apportera enfin les mises à niveau très attendues de Siri et la prise en charge d’autres langues que l’anglais, notamment le chinois, le français, le japonais et l’espagnol. Cette mise à jour est provisoirement prévue pour mars 2025.

La stratégie d’Apple : maintenir l’engagement des utilisateurs

La décision d’Apple d’échelonner le déploiement des fonctionnalités d’Apple Intelligence vise à maintenir l’engagement et l’excitation des utilisateurs sur une période prolongée. En introduisant progressivement de nouvelles capacités, la société espère maintenir les utilisateurs en mode « découverte de nouvelles fonctionnalités », les encourageant à explorer et à adopter ces fonctionnalités à leur propre rythme.

Cependant, cette approche comporte des risques, notamment en ce qui concerne la disponibilité tardive de la prise en charge des langues locales et son potentiel impact sur les ventes internationales. De plus, avec la plateforme Android de Google offrant déjà des fonctionnalités d’IA analogues et innovant en permanence, Apple fait face à une concurrence féroce dans le domaine de l’IA.

Un déploiement progressif, bénéfique ou frustrant ?

D’un autre côté, ce déploiement progressif pourrait être bénéfique pour les utilisateurs en leur permettant d’intégrer progressivement les fonctionnalités d’Apple Intelligence dans leurs workflows, plutôt que d’être submergés par une multitude de nouvelles capacités en une seule fois.

Cependant, l’inconvénient est que les utilisateurs attendant avec impatience des fonctionnalités spécifiques, telles que le Siri amélioré ou la prise en charge de leur langue maternelle, devront patienter plusieurs mois, voire plus.

Le déploiement progressif d’Apple Intelligence suscite l’intérêt, mais soulève également des questions. Si l’introduction graduelle de nouvelles fonctionnalités peut faciliter leur adoption, l’attente prolongée pour des mises à niveau majeures, en particulier pour les non-anglophones, est décevante. Il sera également intéressant d’observer comment la stratégie d’Apple se positionne face aux avancées rapides des fonctionnalités d’IA sur la plateforme Android. En tant que consommateurs, nous sommes enthousiasmés par le potentiel d’Apple Intelligence, mais également prudents quant aux limitations et aux retards potentiels.