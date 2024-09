Galaxy AI : quelles fonctionnalités pourraient devenir payantes en 2025 ?

Samsung a placé de grands espoirs dans son écosystème Galaxy AI depuis le début de l’année, en en faisant un argument de vente majeur pour ses appareils. Mais cette stratégie pourrait bientôt évoluer, avec l’introduction de fonctionnalités payantes au sein de Galaxy AI.

Samsung a évoqué à plusieurs reprises cette possibilité tout au long de l’année, et l’a encore fait cette semaine lors de l’annonce de la série Galaxy Tab S10 et du Galaxy S24 FE. Dans les communiqués de presse, une note de bas de page précise que « des frais pourraient s’appliquer à certaines fonctionnalités d’IA à la fin de 2025 ». Un message analogue avait déjà été diffusé en janvier, après la sortie du Galaxy S24, et en juillet, quelques jours avant le lancement de la gamme Galaxy Z6 Fold/Flip à Paris.

Un avenir incertain pour Galaxy AI

Samsung n’a jamais spécifié quelles fonctionnalités de Galaxy AI pourraient devenir payantes l’année prochaine. Plus tôt cette année, le responsable de Samsung Health, Hon Pak, avait évoqué la possibilité d’un service d’abonnement pour l’application Santé, mais cela ne s’est pas encore concrétisé. Il avait également souligné l’importance d’offrir un bon rapport qualité-prix, ce qui était rassurant.

Malgré ces incertitudes, Samsung semble convaincu que la voie à suivre à partir de fin 2025 consiste à rendre payantes au moins certaines fonctionnalités d’IA. Reste à savoir quels outils de Galaxy AI seront concernés et lesquels resteront gratuits.

Google pourrait pousser Samsung à franchir le pas

Il est intéressant de noter que Samsung a utilisé le terme « IA » plutôt que « Galaxy AI » dans ses communiqués de presse mentionnant la tarification de ces fonctionnalités. La plupart des outils Galaxy AI reposent sur des technologies Google, il n’est donc pas inconcevable que Google souhaite monétiser ses propres outils d’IA, ce qui obligerait Samsung à suivre le mouvement.

D’autre part, il est évident que Samsung cherche depuis un certain temps à générer des revenus récurrents grâce à des services et abonnements payants. Samsung n’est donc pas étranger au concept de modèle d’abonnement. Que ce soit Samsung, Google, ou les deux qui prennent cette décision, certaines fonctionnalités d’IA actuellement gratuites — ou de futures fonctionnalités encore en développement — pourraient devenir payantes à la fin de 2025.