Xiaomi : un SoC de 3 nm « Made in China » pour ses futurs smartphones ?

Depuis un certain temps, la rumeur veut que Xiaomi travaille sur sa propre puce pour smartphone. Il semblerait que l’entreprise ait franchi une étape importante.

Un rapport du média chinois MyDrivers suggère que Xiami a réussi à « enregistrer » le premier SoC de 3 nm pour smartphone du pays. L’annonce a été faite par l’économiste en chef du Bureau municipal de l’économie et des technologies de l’information de Pékin sur BRTV, un réseau de télévision appartenant au gouvernement chinois. Vous trouverez ci-dessous la vidéo de l’annonce, en chinois bien sûr, postée par un utilisateur X.

Le rapport ne fournit pas de détails sur le CPU ou le GPU et mentionne seulement qu’il s’agit d’une puce 3 nm. Il ne précise pas non plus si Xiaomi utilise TSMC, Samsung ou un autre nœud pour la production.

Cependant, le processus de « tape-out » dans la conception du silicium signifie que la puce a atteint le stade final avant d’être envoyée à l’usine de fabrication pour la production. En d’autres termes, Xiaomi a terminé avec succès la phase de conception et la puce est maintenant prête à être fabriquée.

Cela ne signifie pas pour autant que le SoC est prêt pour la production de masse ou l’utilisation sur smartphone. Xiaomi devra encore tester la puce une fois qu’elle sera fabriquée par un fabricant comme TSMC ou Samsung. De plus, si le rendement initial (le pourcentage de puces fonctionnelles) est faible, il faudra peut-être modifier le processus de fabrication ou la conception de la puce pour l’améliorer.

Xiaomi a déjà travaillé sur ce secteur

Au cas où vous ne le sauriez pas, Xiaomi a déjà sorti un smartphone avec son propre SoC. Le Mi 5C, lancé en 2017, était équipé de la puce Pengpai (ou Pinecone) S1 de Xiaomi, un processeur à 8 cœurs de 28 nm avec une architecture big-little et une vitesse d’horloge maximale de 2,2 GHz.

Bien que Xiaomi n’ait pas lancé de nouveau SoC pour smartphone depuis lors, la société a développé des puces pour la charge, la gestion de la batterie et le traitement du signal d’image dans ses séries Surge G, P, et C. Par exemple, le Xiaomi 14 Ultra utilise les puces Surge P2 et G1 pour améliorer l’efficacité de la charge et prolonger la durée de vie de la batterie.

La production de puces n’est donc certainement pas un terrain inconnu pour Xiaomi. Il reste à voir si l’entreprise peut développer et lancer avec succès son propre SoC pour smartphone (une fois de plus), et comment il se comportera en termes de performances.