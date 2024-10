Accueil » OnePlus 13 : Design inspiré de la nature, Snapdragon 8 Gen 4 et nouvelles fonctionnalités IA

OnePlus se prépare à lancer plus tard ce mois-ci son nouveau smartphone phare, le OnePlus 13. Une image présumée de l’appareil a été divulguée sur Weibo, révélant un design inspiré de la nature et des caractéristiques techniques prometteuses.

Le OnePlus 13 conserve son traditionnel bloc de caméra circulaire du OnePlus 12, Cependant, il n’a plus la grille qui s’étendait de la caméra jusqu’au bord. À la place, il y a une fine bande qui se connecte désormais au cadre droit, juste en dessous du logo Hasselblad.. Le logo « H » de Hasselblad confirme la présence d’une optimisation photographique signée par le célèbre fabricant d’appareils photo.

À première vue, le design ne semble pas apporter de grandes innovations, mais OnePlus a apporté quelques subtiles modifications pour l’affiner. Par rapport à ses prédécesseurs, cette version semble offrir une apparence un peu meilleure.

La principale nouveauté réside dans l’adoption de côtés plats en métal, un changement qui pourrait décevoir les adeptes des bords courbés plus ergonomiques. Le dos du OnePlus 13 présente une texture mate inspirée des roches et des minéraux, qui rappelle la finition du OnePlus 12. OnePlus a récemment annoncé expérimenter des matériaux naturels comme le marbre pour le design de ses smartphones.

En plus du noir classique, le OnePlus 13 sera proposé dans un coloris blanc nacré, analogue à celui du OnePlus 12.

Des performances de pointe pour le OnePlus 13

Le OnePlus 13 embarquera un triple capteur photo arrière et le processeur Snapdragon 8 Gen 4 — connu comme le Snapdragon 8 Elite — de Qualcomm. Des rumeurs évoquent également une batterie plus grande et des améliorations d’IA pour OxygenOS.

Ce qui est confirmé, c’est que le téléphone sera doté d’un écran BOE X2. Il offrirait une luminosité améliorée, une meilleure visibilité en extérieur et une protection oculaire renforcée.

Un prix en hausse

Le OnePlus 13 devrait être lancé fin octobre en Chine, puis à l’international quelques semaines plus tard. Une augmentation de prix est à prévoir.

Avec son design inspiré de la nature, ses performances de pointe et ses fonctionnalités innovantes, le OnePlus 13 s’annonce comme un smartphone haut de gamme qui ne manquera pas de séduire les passionnés de technologie.