OnePlus 12 frappe fort : un écran brillant et des performances de pointe pour le flagship 2024

Le OnePlus 12 et le OnePlus 12R sont l’un des principaux lancements de l’année 2024, outre la série Galaxy S24, qui a suscité l’enthousiasme de nombreuses personnes.

Après la fusion avec OPPO et la haine initiale due à des décisions douteuses, OnePlus a consolidé sa position au cours des deux dernières années en tant que « l’un des meilleurs fabricants de flagships Android ».

Le OnePlus 12 a finalement été lancé mondialement, et voici tout ce que vous devez savoir sur le dernier flagship offert.

Spécifications et caractéristiques du OnePlus 12

Écran et performances

Le OnePlus 12 est doté d’un écran OLED 2K de 6,82 pouces, qui est un panneau LTPO 1 à 120 Hz que OnePlus appelle un écran ProXDR 10 bits. L’un des principaux points forts de l’écran est facilement la luminosité maximale de 4 500 nits à la lumière du soleil, ce qui fait de l’écran du OnePlus 12 l’écran le plus lumineux au monde.

OnePlus affirme également qu’il couvre 100 % de la gamme de couleurs Display P3, ce qui met en lumière ses capacités de reproduction précise des couleurs.

Comme le vaisseau amiral OnePlus d’antan, le OnePlus 12 est équipé du dernier chipset de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3, également utilisé dans des appareils récemment commercialisés tels que le Galaxy S24 Ultra. Le Snapdragon 8 Gen 3 est le SoC le plus rapide jamais produit par Qualcomm, et il rivalise même avec l’Apple A17 Pro qui équipe l’iPhone 15 Pro. Le chipset obtient plus de 2 millions de points sur AntTuTu et excelle dans tous les paramètres, qu’il s’agisse du CPU, du GPU, de l’ISP ou du modem

OnePlus a adapté la dernière norme de stockage ultra-rapide UFS 4.0 et la mémoire vive LPDDR5X. Le OnePlus 12 est proposé en deux variantes — 12 Go+256 Go et 16 Go+512 Go. Il aurait été bien que l’entreprise ajoute également une variante 16 Go + 1 To au mélange puisque l’UFS 4.0 prend en charge jusqu’à 1 To de stockage, mais cela ne s’est pas produit.

Construction et design

Samsung ayant suivi la tendance de la construction en titane après Apple, on pourrait s’attendre à ce que davantage de flagships soient dotés d’un châssis en titane. Cependant, le OnePlus 12 est construit en aluminium et est protégé par du verre Corning Gorilla Victus 2 à l’avant et du verre Corning Gorilla 5 à l’arrière.

L’appareil suit également les directives de conception de son prédécesseur et en reprend tous les éléments. Le curseur d’alerte est toujours présent, et tous les boutons sont alignés de la même manière que sur le OnePlus 11.

Caméras

Le smartphone est équipé d’une triple caméra avec un capteur Sony LYT-808 grand-angle de 50 mégapixels avec OIS, un capteur Sony IMX 581 ultra grand-angle de 48 mégapixels avec EIS, et une caméra périscopique OmniVision OV64B de 64 mégapixels capable d’un zoom optique 3x et d’un zoom 6x dans le capteur.

La caméra peut également effectuer un zoom numérique 120X, que OnePlus appelle « Ultra Res Zoom ». Tous les appareils photo sont, bien sûr, réglés par Hasselblad.

La caméra frontale est un capteur Sony IMX615 de 32 mégapixels avec EIS. Le smartphone peut capturer des images 8K à 24 fps, 4K à 30/60 fps, 1080p à 30/60 fps et 720p à 30/60 fps. Il peut également capturer des vidéos au ralenti en 1080p et 720p à 240/480 fps. Les caméras sont dotées de toutes les fonctions OnePlus et Hasselblad, telles que Nightscape, XPan Mode, Video Nightscape, Video HDR, etc.

Batterie et charge

Le OnePlus 12 a légèrement augmenté la capacité de sa batterie, qui passe de 5 000 mAh sur le OnePlus 11 à 5 400 mAh. L’appareil prend également en charge la charge filaire de 100 W. Cependant, OnePlus a également ajouté une charge sans fil de 50W cette fois-ci, donc dans l’ensemble, c’est une victoire dans le département de la batterie et de la charge.

Connectivité

Le OnePlus 12 prend en charge toutes les principales bandes 5G et LTE à travers le monde. Il prend en charge la dernière norme Bluetooth 5.4 et dispose du NFC, mais l’un des principaux points forts cette fois-ci doit être l’inclusion d’un port USB 3.2 Type-C. Cela signifie des vitesses de transfert de données plus rapides et des capacités d’affichage via Type-C.

Support logiciel

Alors que Google annonce 7 ans de mises à jour majeures d’Android et que Samsung lui emboîte le pas avec sa série S24, la promesse de OnePlus en matière de support logiciel reste la même, à savoir quatre ans de mises à jour majeures du système d’exploitation Android. Le téléphone est livré avec OxygenOS basé sur Android 14 et sera mis à jour vers Android 18, ce qui représente tout de même beaucoup de mises à jour. Dans l’idéal, OnePlus devrait essayer de rattraper son retard.

Prix et disponibilité

Le OnePlus 12 est proposé au prix de 969 euros pour la variante 12 Go + 256 Go, tandis que la variante plus haut de gamme 16 Go + 512 Go coûte 1 099 euros. Il convient de noter que sur cette variante haut de gamme, une offre est actuellement en cours. Vous pouvez profiter d’une remise de 100 euros sur le modèle 16 Go de RAM + 512 Go de stockage, soit un OnePlus 12 à 999 euros.

De plus, tout comme le OnePlus 12R, ine offre actuellement en cours vous permet d’obtenir une paire de Buds Pro 2 gratuitement d’une valeur de 179 €.

Étant donné toutes les améliorations apportées aux performances, à la batterie, aux caméras, à l’écran, à l’interface USB et à l’ajout de la charge sans fil, le OnePlus 12 semble être une mise à niveau digne de ce nom pour tous ceux qui viennent d’un OnePlus 10 ou de n’importe quel flagship vieux de deux ou trois ans.