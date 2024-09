Snapdragon 8 Gen 4 serait lancé comme le Snapdragon Elite : la révolution des cœurs Oryon

Qualcomm ne ménage pas ses efforts pour bousculer les géants de l’industrie des puces cette année. En 2021, l’entreprise a acquis Nuvia, une startup fondée par d’anciens employés d’Apple. L’équipe de Nuvia a contribué au développement du cœur de processeur Oryon, un cœur personnalisé qui promet d’améliorer la puissance et l’efficacité énergétique. Le successeur du Snapdragon 8 Gen 3 sera équipé de cœurs Oryon, et pour refléter ce changement, Qualcomm pourrait adopter une nouvelle convention de dénomination pour sa prochaine puce destinée aux smartphones Android haut de gamme.

SmartPrix a mis la main sur une affiche promotionnelle pour la série Xiaomi 15 qui indique qu’elle sera équipée du Snapdragon Elite. Qualcomm avait précédemment confirmé que sa nouvelle puce serait annoncée en octobre et que Xiaomi serait la première entreprise à sortir un téléphone équipé de cette puce.

Étant donné que le Xiaomi 14 est alimenté par le Snapdragon 8 Gen 3, il est logique de supposer que le modèle de nouvelle génération arborera la prochaine puce Snapdragon premium. Il est donc probable que la puce qui était appelée Snapdragon 8 Gen 4 soit en fait le Snapdragon Elite. Cela s’alignerait sur la convention de dénomination des nouveaux processeurs PC basés sur Oryon introduits par Qualcomm cette année.

Digital Chat Station a également partagé une image qui suggère que le prochain chipset de Qualcomm sera connu sous le nom de Snapdragon Elite.

Ce sera un nouveau départ pour Qualcomm, non seulement en raison du changement de schéma de dénomination, mais aussi parce que l’entreprise ne s’appuiera plus sur des cœurs sous licence ARM. Les cœurs Oryon conçus en interne apporteront de meilleures performances de pointe et une efficacité énergétique améliorée.

Snapdragon Elite: des performances qui défient Apple

Si l’on en croit les benchmarks qui ont fuité, le Snapdragon Elite surpasse la puce A18 Pro de l’iPhone 16 Pro Max dans les tests multi-cœurs et l’égale presque en performances monocœur.

À l’instar de la plateforme PC Snapdragon X Elite, le Snapdragon Elite pour smartphones devrait également offrir une puissance de traitement de l’IA considérable et faire tourner les jeux les plus exigeants sans difficulté.

Alors que des fabricants comme Apple affirment clairement que les besoins en performances des charges de travail liées à l’IA augmenteront avec le temps, la nécessité d’une puce ultra-rapide pour les flagships ne peut être surestimée.

Qualcomm semble prêt à relever le défi avec le Snapdragon Elite, une puce qui pourrait bien redéfinir les standards de performance et d’efficacité énergétique dans le monde des smartphones Android haut de gamme.