OxygenOS 15, l’interface utilisateur repensée, sera lancée le 24 octobre

OnePlus se prépare à lancer OxygenOS 15, la nouvelle version de son système d’exploitation basée sur Android 15. L’annonce officielle aura lieu le 24 octobre prochain, lors d’un événement en ligne retransmis sur les chaînes officielles de la marque. Cette nouvelle version fait suite à plusieurs mois de versions bêta, à partir de mai après la conférence des développeurs Google I/O, qui a été mise à disposition sur divers appareils OnePlus.

OnePlus promet une expérience « Fast & Smooth » inégalée, de nouvelles fonctionnalités d’IA et un style de conception harmonieux qui reflète l’identité de la marque. OxygenOS 15 sera la version la plus rapide et la plus conviviale jamais conçue par OnePlus.

OnePlus ne dévoile pas grand-chose sur OxygenOS 15 à ce stade, mais un changement intéressant à surveiller concerne les animations d’Android.

OxygenOS 15 utilisera des algorithmes logiciels de pointe pour créer des animations fluides et réactives. Le design sera également rafraîchi pour refléter l’individualité de OnePlus. Des fonctionnalités innovantes faciliteront le multitâche et l’expression personnelle.

L’IA sera au cœur d’OxygenOS 15, avec de nouvelles fonctionnalités destinées à améliorer la productivité et la créativité des utilisateurs.

Lancement de OxygenOS 15 le 24 octobre avec le OnePlus 13 ?

L’événement de lancement d’OxygenOS 15 aura lieu le 24 octobre 2024 à 17 h 30, heure française. La feuille de route d’OxygenOS 15 devrait être dévoilée à cette occasion.

Avec OxygenOS 15, OnePlus s’engage à offrir une expérience utilisateur exceptionnelle, en combinant vitesse, fluidité, intelligence artificielle et design élégant.