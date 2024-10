Galaxy S25 FE : Design ultra-fin et MediaTek Dimensity 9400 au programme ?

Samsung et Apple vont souvent dans la même direction. Après tout, les Sud-Coréens sont souvent accusés de trop s’inspirer d’Apple, le design des Galaxy Buds 3 en étant l’exemple le plus récent. Les projets de modèles Galaxy S25 plus fins ont peut-être aussi été stimulés par ce qu’Apple a choisi à plusieurs reprises comme maxime : des boîtiers plus fins.

Alors que le Galaxy S24 FE vient tout juste de sortir, Samsung prépare déjà son successeur. Selon des sources de la chaîne d’approvisionnement, le Galaxy S25 FE, prévu pour début 2025, conservera le format 6,7 pouces du S24 FE, mais adoptera un design « slim ».

Pour atteindre cet objectif, Samsung pourrait réduire la taille de la batterie tout en augmentant sa surface. Cette approche rappelle les rumeurs concernant l’iPhone 17 « Air », qui pourrait également miser sur la finesse grâce aux avancées d’Apple en matière de batterie. Ainsi, afin de contrer cet « iPhone Air » plus fin, Samsung pourrait ajuster la prochaine édition Galaxy Fan davantage dans le sens « mince et léger ».

Après une période où la priorité était donnée aux performances et aux fonctionnalités, la course à la finesse semble revenir sur le devant de la scène. Cette tendance se manifeste également dans le segment des smartphones pliables.

Étant donné la proximité du lancement de l’iPhone 17 en septembre 2025, un boîtier plus fin aurait certainement du sens pour le quatrième modèle Galaxy S25.

MediaTek aux commandes du Galaxy S25 FE

Selon une nouvelle fuite, le Galaxy S25 FE serait équipé du processeur Dimensity 9400 de MediaTek, récemment lancé. Samsung aurait choisi Qualcomm comme fournisseur exclusif pour les autres modèles de la série Galaxy S25, qui devraient intégrer le Snapdragon 8 Gen 4.

Le Galaxy S25 FE s’annonce comme un smartphone innovant, alliant finesse et performances grâce à l’intégration du processeur MediaTek Dimensity 9400. Il faudra toutefois attendre son lancement officiel pour confirmer ces informations et découvrir toutes ses caractéristiques.