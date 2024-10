Raspberry Pi 4 vs Raspberry Pi 5 : Quel modèle choisir pour vos projets ?

Face au choix entre le Raspberry Pi 4 et le nouveau Raspberry Pi 5, il est crucial de bien cerner vos besoins pour opter pour le modèle le plus adapté à vos projets.

Le Raspberry Pi est un petit ordinateur abordable qui a été conçu à l’origine pour apprendre aux enfants à coder. Il est devenu un outil incontournable pour les amateurs et les passionnés de technologie. Il est polyvalent, économique et parfait pour des projets tels que le codage, une console de jeu, le bricolage électronique ou même la mise en place d’un serveur multimédia, sans se ruiner.

Au fil du temps, le Raspberry Pi s’est transformé en un ordinateur à part entière, très utilisable, monté sur une seule carte. Il n’est plus tout à fait aussi abordable qu’avant, mais ses capacités en valent toujours largement le prix. Bien sûr, si vous souhaitez acheter un Pi, vous avez le choix entre le dernier et l’avant-dernier modèle, avec une belle remise pour ce dernier, mais cela vaut-il la peine d’économiser quelques euros en optant pour le Pi 4 ?

Des performances accrues avec le Raspberry Pi 5

Le Raspberry Pi 5 représente une avancée significative par rapport au Pi 4. Équipé d’un processeur quad-core ARM Cortex-A76 cadencé à 2,4 GHz et d’un nouveau GPU VideoCore VII, il offre des performances supérieures pour les tâches gourmandes en ressources graphiques, telles que la lecture vidéo 4K et le multitâche.

Le Raspberry Pi 4 est disponible en versions 2 Go, 4 Go et 8 Go de RAM, tandis que le Pi 5 propose de la RAM LPDDR4X plus rapide dans les mêmes capacités. Les deux modèles utilisent des cartes microSD pour le stockage, mais le Pi 5 prend en charge le PCIe, permettant d’ajouter des SSD NVMe haute vitesse via un adaptateur officiel.

En d’autres termes, le Pi 5 est beaucoup plus proche du type d’ordinateur que vous pourriez utiliser comme conducteur quotidien, plutôt que de quelque chose destiné à de petits projets spécifiques.

Connectivité et ports

Le Raspberry Pi 4 dispose déjà d’un bon mélange de ports : deux USB 3.0, deux USB 2.0 et deux sorties micro-HDMI qui prennent en charge deux écrans 4K. Il est également équipé du Wi-Fi 802.11ac et du Bluetooth 5.0, de sorte qu’il est facile de rester connecté.

Le Raspberry Pi 5 améliore encore les choses en ajoutant plus de ports USB 3.0 et en passant à la norme HDMI 2.1, qui est meilleure pour les contenus 4K. Il dispose du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2 pour des connexions plus rapides et plus fiables, ce qui le rend idéal pour les projets IoT.

Consommation d’énergie et performances thermiques

Le Raspberry Pi 4 peut chauffer sous de lourdes charges, mais il supporte très bien le refroidissement passif pour la plupart des tâches. Le Raspberry Pi 5, bien que plus puissant, offre une meilleure gestion thermique. Si vous utilisez le Pi 5 de manière intensive, un refroidissement actif est recommandé. Le refroidissement passif n’est pas suffisant pour les tâches exigeantes.

Compatibilité logicielle et rétrocompatibilité

Les deux modèles prennent en charge divers systèmes d’exploitation, mais le Pi 5 bénéficie de mises à jour logicielles plus récentes. La plupart des accessoires du Raspberry Pi 4 sont compatibles avec le Pi 5, mais certains pourraient nécessiter des mises à jour.

Cas d’utilisation et applications

Le Raspberry Pi 5, plus puissant, permet de réaliser des projets plus avancés, tels que l’apprentissage automatique, le streaming 4K, les jeux exigeants et l’émulation. Il peut également servir d’ordinateur de bureau principal.

Prix et disponibilité

Le Raspberry Pi 4 est proposé entre 35 et 45 euros pour le modèle de base, tandis que le Pi 5 est vendu à partir de 60 euros pour la version 4 Go et jusqu’à 80 euros pour la version 8 Go. La disponibilité du Pi 5 est actuellement limitée en raison de la forte demande.

Le Raspberry Pi 4 reste une excellente option pour les projets basiques, tandis que le Pi 5 est idéal pour les projets plus exigeants, tels que les configurations multimédias avancées, l’IA, l’informatique de bureau et l’émulation de jeux. Le Raspberry Pi 5 n’est pas dépourvu de défauts. Certains utilisateurs du Pi 5 ont noté des problèmes de compatibilité logicielle, notamment avec les anciennes bibliothèques nécessitant des mises à jour. En raison de l’augmentation de ses performances, il génère également plus de chaleur, ce qui nécessite un refroidissement actif pour les tâches plus lourdes afin d’éviter l’étranglement thermique.

Lequel choisir ?

Alors, Raspberry Pi 4 ou Pi 5 ? Si vous travaillez sur des projets de base (codage, streaming multimédia ou bricolage électronique), le Raspberry Pi 4 reste une option fantastique d’un excellent rapport qualité-prix.

Cependant, si vous avez besoin de plus de puissance pour des projets tels que des configurations multimédias avancées, l’IA (avec le bon HAT), l’informatique de bureau ou l’émulation de jeux, le Raspberry Pi 5 est la solution à retenir. Ses meilleures performances, sa mémoire plus rapide et sa connectivité améliorée le préparent à des tâches plus exigeantes et à l’avenir de l’informatique.