Galaxy S25 : Un design unifié et des bordures ultra-fines pour la nouvelle génération

La gamme Galaxy S24 de Samsung, bien que figurant parmi les meilleurs smartphones de 2024, souffre d’un manque d’harmonie dans son design. Cela devrait changer avec l’arrivée de la série Galaxy S25 l’année prochaine.

Ice Universe a publié une image de ce qui semble être des maquettes des Galaxy S25. Ces maquettes confirment les rumeurs précédentes : le Galaxy S25 Ultra abandonne les angles vifs au profit de courbes douces, s’alignant ainsi sur le design des modèles standard et Plus.

Les Galaxy S25 et S25 Plus conservent globalement le design de leurs prédécesseurs, mais seraient légèrement plus courts, plus fins et plus étroits.

Les trois modèles pourraient être dotés d’anneaux de caméra texturés, mais cette information reste à confirmer. Les maquettes laissent entrevoir des bordures plus fines, comme le suggéraient les rumeurs.

Bien que le Galaxy S25 Ultra semble avoir des côtés plats comme les autres modèles, il pourrait adopter un design asymétrique pour une meilleure ergonomie.

L’élément le plus marquant de cette fuite est la finesse des bords, qui confère aux smartphones une allure plus élégante. L’harmonie du design est également appréciable.

Un changement de puces pour le Galaxy S25 ?

Les nouveaux smartphones de Samsung seront les premiers à être équipés de One UI 7, basée sur Android 15. Des rumeurs évoquent également l’utilisation d’une puce MediaTek Dimensity pour certains modèles, le Exynos 2500 ayant été abandonné en raison de problèmes de rendement.

Avec un design harmonieux, des bordures ultra-fines et une interface utilisateur repensée, la série Galaxy S25 s’annonce prometteuse.