Dimensity 9400 vs Snapdragon 8 Gen 4 : le duel des titans à prix cassés ?

Le marché des processeurs mobiles s’apprête à accueillir deux nouveaux poids lourds : le Dimensity 9400 de MediaTek et le Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm. Ces deux puces, gravées en 3 nm de deuxième génération par TSMC, promettent des performances de haut vol pour les futurs smartphones Android haut de gamme.

Mais derrière cette course à la puissance se cache une autre bataille, celle des prix.

Selon Digital Chat Station, la puce phare de Qualcomm qui devrait équiper des fleurons tels que le Galaxy S25 Ultra, le Snapdragon 8 Gen 4, serait proposé aux fabricants de smartphones à 190 dollars pièce. Un prix étonnamment bas, 10 dollars de moins que le Snapdragon 8 Gen 3 actuel.

Cependant, cette information est à prendre avec des pincettes. Étant donné les avancées technologiques du Snapdragon 8 Gen 4, notamment l’utilisation de cœurs Oryon personnalisés par Qualcomm et la gravure en 3 nm de deuxième génération, un prix plus élevé, comme les 240 dollars évoqués précédemment par Ice Universe, semble plus probable.

Du côté de MediaTek, le Dimensity 9400 serait proposé à un prix plus abordable de 155 dollars. Cet écart de prix significatif pourrait inciter certains fabricants à opter pour la puce de MediaTek, surtout après le succès du Dimensity 9300 qui a équipé la gamme Vivo X100 et généré plus d’un milliard de dollars de revenus pour MediaTek l’année dernière. Le Dimensity 9400 devrait notamment équiper la gamme Vivo X200 et la série Find X8 de OPPO.

Samsung restera-t-elle fidèle à Qualcomm ?

Des rumeurs ont circulé sur la possibilité que Samsung utilise des puces Dimensity pour ses futurs smartphones haut de gamme. Cependant, étant donné le contrat pluriannuel signé avec Qualcomm en février dernier, il semble peu probable que Samsung abandonne Snapdragon pour ses appareils phares, malgré la différence de prix attendue.

Des performances au rendez-vous

Que ce soit le Dimensity 9400 ou le Snapdragon 8 Gen 4, les deux puces promettent des performances exceptionnelles. Le Dimensity 9400 devrait être équipé d’un cœur Cortex-X925 cadencé jusqu’à 3,36 GHz, de trois cœurs Cortex-X4 jusqu’à 2,80 GHz et de quatre cœurs Cortex-A725 jusqu’à 2,10 GHz. Le Snapdragon 8 Gen 4, quant à lui, disposera de deux cœurs Oryon personnalisés haute performance cadencés à 4 GHz et de six cœurs Oryon personnalisés à haute efficacité énergétique cadencés jusqu’à 2,80 GHz.

La guerre des processeurs mobiles fait rage, et les prochains mois s’annoncent passionnants. Avec le Dimensity 9400 et le Snapdragon 8 Gen 4, les utilisateurs peuvent s’attendre à des smartphones Android toujours plus puissants et performants. Reste à savoir quel camp remportera la bataille des prix et des parts de marché.