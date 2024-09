Galaxy S24 FE : Samsung démocratise l’IA avec son nouveau smartphone abordable

Après une avalanche de fuites et de rumeurs, et après les débuts du Galaxy S24 en janvier, Samsung a annoncé jeudi la sortie d’une variante Galaxy S24 FE moins coûteuse, mettant ainsi les capacités d’IA du Galaxy à la portée d’un plus grand nombre.

Le Galaxy S24 FE apporte plusieurs améliorations par rapport au Galaxy S23 FE, notamment un écran plus grand, une batterie plus puissante et des capacités d’IA améliorées. Les photographes pourront ainsi laisser libre cours à leur créativité tout au long du processus, de la prise de vue à l’édition en arrière-plan.

Le nouveau Galaxy S24 FE arbore le plus grand écran jamais vu sur un modèle Fan Edition, avec une impressionnante diagonale de 6,7 pouces qui le rapproche davantage du Galaxy S24+ que du Galaxy S24 standard. Grâce à un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz, les utilisateurs peuvent s’attendre à une expérience visuelle remarquable.

Le Galaxy S24 FE offre également la fonction « Vision Booster », qui optimise les couleurs et le contraste dans des conditions d’éblouissement élevé.

En termes de design, le Galaxy S24 FE est familier, reprenant des éléments du S23 FE de l’année dernière et de la gamme premium S24. Il arbore une configuration à trois caméras à l’arrière, un cadre en aluminium, un port USB Type-C en bas et des boutons d’alimentation et de volume latéraux idéalement placés. Le smartphone est certifié IP68, ce qui signifie qu’il est protégé contre l’eau et la poussière. Cependant, je vous déconseille de tenter de plonger avec lui.

Il fonctionne avec le chipset de la série Exynos 2400, qui permet d’obtenir des effets d’éclairage avancés comme le ray tracing. Le Galaxy S24 FE est équipé d’une batterie de 4 700 mAh et d’une chambre à vapeur plus grande pour améliorer les performances de refroidissement.

Dans l’ensemble, la société affirme que le Galaxy S24 FE est « l’appareil parfait pour les jeux en déplacement ».

Logiciel et performances à la pointe

Le Galaxy S24 FE est livré avec Android 14 et la dernière version de One UI 6.1 dès sa sortie de la boîte. Samsung se distingue parmi les fabricants par son engagement en faveur d’un support à long terme, et le nouveau modèle FE ne fait pas exception. Il promet 7 ans de mises à jour du système d’exploitation et de sécurité, garantissant que votre appareil reste à jour pendant longtemps après son lancement mondial.

Maintenant, que serait un smartphone Galaxy en 2024 sans Galaxy AI — la suite d’outils IA qui a fait la renommée de Samsung ? Le Galaxy S24 FE ne fait pas exception, avec les mêmes capacités d’IA avancées que la série Galaxy S24.

Le Galaxy S24 FE propose également une assistance photo dotée d’IA qui peut faire des suggestions d’édition de photos ainsi qu’ajouter et supprimer des objets dans une photo grâce à l’IA générative. Il redessinera vos selfies en « dessins animés, bandes dessinées, peintures à l’aquarelle ou croquis », afin que vous puissiez « réimaginer » votre avatar sur les réseaux sociaux. En outre, vous pourrez utiliser Entourer pour chercher afin d’effectuer des recherches avec Google, et utiliser l’appareil comme interprète linguistique en temps réel avec Traduction instantanée, même hors ligne. Le Galaxy S24 FE peut également résumer, formater et traduire vos notes de réunion, sans oublier de vous aider à rédiger des courriels et des messages pour les applications de réseaux sociaux prises en charge « sur la base de simples mots-clés ».

Des photos toujours plus belles

Le nouveau Galaxy S24 FE est également doté d’un objectif large de 50 mégapixels, d’un téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom optique 3x, d’un objectif ultra-large de 12 mégapixels et d’une caméra frontale de 10 mégapixels. La sortie du FE marque également le début du moteur ProVisual Engine de Samsung, qui « exploite des algorithmes d’IA avancés pour fournir des détails à couper le souffle et des textures remarquablement subtiles », selon l’entreprise.

Il utilise le traitement du signal d’image AI pour améliorer les performances en basse lumière, le capteur de pixels adaptatif de du capteur photo de 50 mégapixels permet des performances de qualité optique lors d’un zoom supérieur à 2x, et le moteur Object-Aware de l’appareil photo optimise les couleurs d’une photo en HDR.

En outre, le Galaxy S24 FE est équipé de fonctionnalités Assistant Photo qui donnent vraiment vie à vos idées. Introduit avec la série Galaxy S24, Galaxy AI est rapidement devenu un outil incontournable pour améliorer les images et stimuler la créativité

Prix et disponibilité du Galaxy S24 FE

Le Galaxy S24 FE sera disponible le 3 octobre en cinq coloris (bleu, graphite, gris, menthe et jaune). Vous pouvez précommander le téléphone auprès de Samsung pour 749 euros avec 128 Go de stockage, le modèle 256 Go étant proposé à 809 euros. À titre indicatif, le Galaxy S24 est proposé à partir de 899 euros, et le S24+ à partir de 1 169 euros.