iPhone 17 Air : Design élégant, performances en retrait pour un prix premium

Depuis mai, les rumeurs autour d’un nouveau modèle de smartphone Apple censé remplacer l’iPhone Plus ont commencé à faire surface, suscitant un certain engouement parmi les utilisateurs avertis. La médiatisation a pris de l’ampleur lorsqu’il a été suggéré que ce nouvel appareil, désormais surnommé l’iPhone Air par tout le monde sauf Apple, serait vendu à un prix supérieur à celui du modèle Pro Max, le plus haut de gamme. Pour beaucoup, cela laissait présager un appareil ultra-performant avec un design incroyablement fin.

Cependant, les espoirs des utilisateurs ont rapidement été douchés lorsque des spécifications prétendues des modèles iPhone 17, y compris l’iPhone 17 Air, ont été divulguées par Ice Universe sur « X » (anciennement Twitter). Selon ces informations, l’iPhone 17 Air ne se démarquerait ni par ses performances ni par son prix, mais uniquement par son design.

Selon les fuites, l’iPhone 17 Air serait équipé d’un écran OLED de 6,65 pouces avec ProMotion et un taux de rafraîchissement dynamique allant de 1 Hz à 120 Hz, en fonction du contenu affiché. Bien que cela soit un point positif, il convient de noter que les quatre modèles d’iPhone 17 devraient bénéficier de cette technologie.

Là où les choses se gâtent, c’est que l’iPhone 17 Air serait alimenté par le processeur A19 « classique », tandis que les modèles Pro et Pro Max bénéficieront du plus puissant A19 Pro.

Côté mémoire, les modèles Pro devraient embarquer 12 Go de RAM, un record pour un iPhone, alors que l’iPhone 17 Air se contenterait de 8 Go. Cette quantité de mémoire serait le strict minimum pour exploiter les capacités de Apple Intelligence. Un autre point potentiellement décevant est la présence d’un seul capteur photo à l’arrière, situé au centre du panneau arrière.

Malgré cela, l’iPhone 17 Air afficherait un prix de départ de 1 299 dollars, soit 100 dollars de plus que l’iPhone 17 Pro Max.

Une stratégie marketing qui divise

Mark Gurman de Bloomberg, dans sa newsletter hebdomadaire, envisage qu’Apple positionnera l’iPhone 17 Air comme un modèle plus « stylé » que l’iPhone 17 de base, mais destiné à ceux qui n’ont pas besoin des performances, de la taille d’écran ou des caméras des modèles Pro. Cependant, ce qui suscite des interrogations, c’est le fait que ce modèle serait vendu plus cher que l’iPhone 17 Pro Max tout en offrant des spécifications inférieures.

Gurman prévoit également que l’iPhone 17 Air et la version remaniée de l’iPhone SE 4 (inspirée de l’iPhone 14) contribueront à une augmentation des ventes d’iPhone en 2025. Selon lui, l’iPhone 17 Air pourrait être plus populaire que les modèles iPhone mini et iPhone Plus. Néanmoins, il reste prudent et attend de voir si ce nouveau modèle saura séduire les utilisateurs avant de se prononcer sur son succès potentiel.

Lancement de l’iPhone 16 en septembre

En attendant, les rumeurs actuelles indiquent que la série iPhone 16 sera dévoilée le 10 septembre, avec une ouverture des précommandes le 13 septembre et une sortie prévue pour le 20 septembre. L’attente est donc encore courte avant de découvrir si ces spéculations se confirment et si l’iPhone 17 Air pourra réellement convaincre les consommateurs.