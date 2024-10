Xiaomi : un smartphone pliable détachable à l’horizon ?

Après avoir révélé son intention de lancer un smartphone sans bouton l’année prochaine, Xiaomi continue d’explorer des designs innovants. Un brevet déposé par le fabricant chinois auprès de la CNIPA (China National Intellectual Property Administration) dévoile un concept de smartphone pliable pour le moins original.

Contrairement aux smartphones pliables classiques, dont l’écran se plie autour d’une charnière centrale, ce nouveau concept de Xiaomi présente un design détachable. La partie supérieure du smartphone, qui loge les caméras, se détache de la partie inférieure grâce à des connecteurs pogo pins.

La partie supérieure du smartphone peut également pivoter autour d’un axe, offrant ainsi une plus grande flexibilité pour la prise de photos et l’enregistrement de vidéos.

Ce design original pourrait permettre à Xiaomi de se démarquer sur le marché des smartphones pliables, tout en contournant les limitations des charnières, souvent coûteuses et fragiles.

Xiaomi : à la pointe de l’innovation

Ce brevet confirme la volonté de Xiaomi d’explorer de nouveaux formats et de repousser les limites du design des smartphones. Les concepts innovants de Xiaomi se concrétisent souvent rapidement en prototypes et en produits commercialisés, il est donc possible que ce smartphone pliable détachable voie le jour prochainement.

Xiaomi multiplie les projets innovants, avec notamment le « Projet Zhuque », un smartphone sans bouton. Il sera intéressant de suivre les prochaines innovations du fabricant chinois dans le domaine des smartphones pliables.