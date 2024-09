Sonos Arc Ultra : Fuite sur Amazon Allemagne, le lancement se précise !

La Sonos Arc Ultra, future barre de son Dolby Atmos phare de la marque, fait l’objet de nombreuses rumeurs et fuites ces dernières semaines. Une nouvelle apparition sur Amazon Allemagne vient alimenter ces spéculations.

La fuite, publiée sur le subreddit r/sonos, semble montrer une page produit pour la nouvelle Arc Ultra. Cependant, la photo du produit est celle de l’actuelle Arc et la page produit provient d’un vendeur tiers qui semble avoir modifié sa page pour la version actuelle.

Le texte marketing semble provenir de Sonos ou d’une très bonne imitation, et il correspond à certains des détails que nous avons vus dans les précédentes fuites et rumeurs. Il est donc possible que l’information soit légitime et que le vendeur tiers ait simplement pris de l’avance.

Que révèle cette nouvelle fuite supposée ?

Les utilisateurs de r/sonos ont traduit les informations produit, et voici ce qu’elles disent :

Avec une toute nouvelle architecture acoustique basée sur 14 haut-parleurs développés par Sonos et des technologies avancées comme Sound Motion, la Sonos Arc Ultra remplit chaque centimètre de la pièce et place précisément les sons autour de vous… Sound Motion est l’une des avancées les plus significatives dans la technologie audio depuis près de 100 ans, permettant à Arc Ultra d’offrir un son incroyablement clair, profond et équilibré dans un design incroyablement élégant… Dolby Atmos comme jamais auparavant. Dolby Atmos transporte votre divertissement dans une autre dimension et vous enveloppe dans une expérience audio spatiale 9.1.4.

Ces informations correspondent aux rumeurs actuelles, qui désignent toutes Sound Motion comme l’argument de vente clé de la nouvelle barre de son, aux côtés d’un Spatial Audio amélioré. L’annonce mentionne également le Bluetooth, une autre fonctionnalité clé selon les rumeurs.

Un lancement imminent ?

Que cette annonce soit réelle ou simplement optimiste, il est clair que le lancement de la Sonos Arc Ultra est imminent. Nous avons vu plusieurs photos promotionnelles et ce qui semble être un texte marketing quasi-final provenant de plusieurs sources, les détaillants se préparent donc clairement au dévoilement officiel.

Quant à la date précise de ce lancement, nous ne le savons pas encore avec certitude. Mais cela ne saurait tarder.