Sonos Arc Ultra : La barre de son ultime se dévoile en images !

Malgré les difficultés rencontrées par Sonos avec sa dernière mise à jour de l’application, il semble que la marque s’apprête à lancer sa nouvelle barre de son phare, la Sonos Arc Ultra. Des images de haute qualité de ce modèle Dolby Atmos inédit ont fait surface sur X (anciennement Twitter), confirmant les précédentes fuites.

Ces images proviennent de Arsène Lupin, alias @MysteryLupin sur X, en référence au célèbre gentleman cambrioleur français. Les nombreuses fuites de ce compte se sont avérées exactes ces derniers mois, ce qui ajoute de la crédibilité à ces images de la Sonos Arc Ultra.

On peut également apercevoir sur les photos le Sonos Sub 4, un caisson de basses sans fil qui semble identique au Sub de troisième génération actuel, à l’exception d’une nouvelle finition mate.

La Sonos Arc Ultra pourrait se vanter de la technologie « Sound Motion »

Bien que Sonos n’ait jamais officiellement mentionné la Sonos Arc Ultra, de récents rapports indiquent que la société l’a accidentellement ajoutée à son propre site Web avant de la retirer rapidement. En 2023, on avait déjà évoqué l’existence d’une nouvelle barre de son portant le nom de code « Lasso », qui offrirait de meilleures performances que l’actuelle Sonos Arc. Il a également été mentionné que Lasso serait basé sur la technologie d’enceintes développée par la société audio néerlandaise Mayht, acquise par Sonos en 2022. Cette

La technologie « Sound Motion » est presque certainement le nom donné par Sonos à HeartMotion, la technologie développée par Mayht, une entreprise rachetée par Sonos en 2022. HeartMotion promet une amélioration considérable de la technologie des haut-parleurs en proposant des transducteurs beaucoup plus petits et plus légers que les haut-parleurs traditionnels, nécessitant ainsi moins d’énergie pour fonctionner. Cela rend la Sonos Arc Ultra particulièrement intéressante, car elle pourrait offrir une meilleure qualité audio et une scène sonore plus immersive.

Les photos montrent une barre de son qui ressemble beaucoup à l’actuelle Sonos Arc, mais avec une empreinte potentiellement plus large et de nouvelles commandes situées sur le dessus, intégrées à un module arrière rectangulaire servant également de base à l’enceinte. Cela permet aux côtés de la barre de son de sembler flotter lorsqu’elle est posée sur une surface.

Une autre image montre à quoi ressemblerait la barre de son lorsqu’elle est fixée au mur et accompagnée de deux Sonos Sub 4.

Un lancement imminent malgré les problèmes de l’application

Lupin affirme que la Sonos Arc Ultra coûtera 999 dollars (soit 100 dollars de plus que le prix actuel de l’Arc). Quant au moment du lancement, il pourrait être proche.

Cependant, il serait imprudent pour Sonos de lancer une nouvelle barre de son (ou tout autre nouveau produit) alors que des problèmes majeurs persistent avec la nouvelle application. Les clients sont toujours mécontents de la mise à jour ratée et partageront probablement ce sentiment sur les réseaux sociaux en réponse à toute annonce de nouveau produit — ce n’est pas exactement l’atmosphère que la plupart des entreprises espèrent pour le lancement d’un nouveau produit.

Le mois dernier, le PDG Patrick Spence a déclaré que Sonos retardait la sortie de deux produits pour s’assurer que toute l’attention de l’entreprise serait consacrée à la correction de sa nouvelle application mobile.