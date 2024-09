Dimensity 9400 : MediaTek annonce un événement majeur le 9 octobre !

MediaTek vient d’annoncer un événement important prévu pour le 9 octobre. Bien que le teaser publié par le fabricant de puces chinois sur Weibo ne mentionne aucun produit spécifique, il est fort probable que la société y dévoile enfin son chipset phare, le Dimensity 9400.

L’invitation de MediaTek laisse entendre que nous devrions nous attendre à « une nouvelle génération de produits MediaTek », suggérant que l’entreprise pourrait annoncer plus d’un seul chipset.

Le choix de MediaTek d’introduire son nouveau chipset Dimensity 9400 début octobre n’est pas une surprise. De nombreux fabricants de smartphones ont déjà confirmé qu’ils annonceront leurs nouveaux produits phares équipés du chipset de MediaTek à la mi-octobre, notamment OPPO et OnePlus.

Des performances prometteuses pour le Dimensity 9400

Le Dimensity 9400 devrait embarquer 1 coeur octa-core Cortex-X925 cadencé à 3,63 GHz, 1 Cortex-X4 à 2,8 GHz et 4 Cortex-A725 à 2,1 GHz. Le chipset intégrera également un puissant GPU Arm Immortalis-G925 MC12. Un récent benchmark a révélé que ce GPU pourrait être le plus puissant du marché. Le même benchmark confirme également que le Dimensity 9400 offrira des performances supérieures de 30 % par rapport à la génération actuelle.

OnePlus et OPPO figurent parmi les premières entreprises à annoncer de nouveaux smartphones équipés du Dimensity 9400 de MediaTek. Le nouveau flagship OnePlus 13 et le OPPO Find X8 devraient embarquer ce chipset, tout comme la prochaine série X200 de Vivo, qui utilisera à la fois des processeurs MediaTek et Qualcomm.

OnePlus n’a pas encore révélé la date exacte de l’annonce de son nouveau flagship, mais la société a confirmé que le OnePlus 13 sera présenté courant octobre. Vivo devrait lancer la série X200 le 14 octobre, tandis que OPPO a déjà annoncé que le Find X8 et le Find X8 Pro seront dévoilés le 21 octobre.

Un mois d’octobre chargé

Il semble qu’octobre sera un mois très chargé pour l’industrie des smartphones, même si la plupart de ces annonces seront exclusivement destinées au marché chinois, du moins pour le moment.