Android 16 : Google accélère le rythme, sortie prévue dès le printemps 2025 ?

Google semble prêt à bousculer son calendrier habituel pour les mises à jour majeures d’Android. Traditionnellement lancées en fin d’année, les nouvelles versions d’Android pourraient arriver beaucoup plus tôt, dès le premier semestre 2025, selon les observations de l’expert Android Mishaal Rahman.

Ce changement serait lié à la récente adoption par Google d’une nouvelle méthode de développement d’Android, visant à rendre le système plus stable et plus facile à travailler.

Historiquement, Google a toujours lancé ses nouvelles versions d’Android en août, septembre ou octobre. Android 15 vient de sortir ce mois-ci, tandis que Android 14 est arrivé début octobre de l’année dernière. Il faut remonter à 2012 pour trouver une version d’Android publiée en dehors de cette période. Ce cycle annuel donnait à Google suffisamment de temps pour planifier, développer et tester les nouvelles fonctionnalités de chaque mise à jour.

Grâce à de meilleurs outils et infrastructures, la création et la distribution de nouvelles versions d’Android sont devenues plus simples au fil des ans. Cependant, un élément est resté inchangé jusqu’à récemment : la façon dont les développeurs de Google géraient le code source d’Android.

Le développement « trunk-based » : la clé d’une sortie anticipée ?

Plus tôt cette année, Google a adopté une nouvelle approche de développement appelée « trunk-based development » pour améliorer la stabilité d’Android. Dans ce modèle, tous les développeurs travaillent sur une seule et même version principale du code, en utilisant des flags pour décider quelles fonctionnalités sont actives dans des versions spécifiques. Ce changement a déjà montré des résultats positifs et pourrait être la raison pour laquelle Google se sent suffisamment confiant pour publier des mises à jour plus tôt.

Le principal indice pointant vers une sortie anticipée d’Android 16 se trouve dans la documentation officielle d’Android 15, qui mentionne « 25Q2 » comme la prochaine version d’Android. Depuis que Google a commencé à utiliser des dates en interne pour désigner les versions d’Android, 25Q2 fait probablement référence à Android 16, et non à une mise à jour mineure d’Android 15. D’autres preuves se trouvent dans les modifications de code et les commentaires des ingénieurs de Google, indiquant que de nouvelles fonctionnalités sont prévues pour la version 25Q2, ce qui est typique des versions majeures d’Android, mais pas des mises à jour mineures.

Si 25Q2 fait bien référence à Android 16, Google prévoit de le publier au deuxième trimestre 2025, peut-être vers le mois de juin. Bien qu’une sortie en avril ou en mai semble peu probable, une sortie anticipée pourrait coïncider avec la Google I/O, la grande conférence pour les développeurs. Cela signifierait également que les prochains smartphones Pixel seraient lancés avec la dernière version d’Android.

Des nouveautés plus fréquentes pour les utilisateurs

Si tel est le cas, cette nouvelle est plutôt excitante. Un cycle de sortie d’Android plus rapide pourrait signifier l’accès à de nouvelles fonctionnalités et améliorations plus tôt. En tant que consommateur, il sera intéressant de voir comment cela affectera le lancement des nouveaux téléphones Pixel et si d’autres fabricants de téléphones commenceront également à fournir des mises à jour plus rapidement.