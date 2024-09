La révolution des bordures : OPPO Find X8 repoussera les limites du design

Les rumeurs concernant des bordures ultra-fines sur l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max n’ont pas été confirmées. Certes, les bords d’écran sont légèrement plus fins que sur la série iPhone 15 Pro, mais elles sont loin d’être aussi impressionnantes que les schémas CAO et les rendus qui avaient fuité.

Cependant, le titre de smartphone avec les bords d’écran les plus fins pourrait être attribué cette année, mais pas à Apple. OPPO pourrait bien rafler la mise dès le mois prochain, lors de l’introduction de sa série Find X8.

L’année dernière, OPPO avait déjà innové avec la série Find X7 en introduisant pour la première fois un double zoom périscopique sur un smartphone. Cette année, à en juger par les images récemment divulguées de la série Find X8, la marque pourrait revendiquer le cadre d’écran le plus élégant du marché.

Les rumeurs suggèrent que la série OPPO Find X8 réduira considérablement les bordures déjà fines de son prédécesseur. Pete Lau, responsable produit chez OPPO, a même publié une photo d’un mystérieux appareil à côté de l’iPhone 16 Pro, et les bords d’écran de ce dernier étaient incroyablement fins par rapport au fleuron d’Apple.

Une réelle prouesse pour la série Find X8

Selon les dernières informations, le Find X8 aurait un bord de 1,45 mm uniformément réparti autour de l’écran, un exploit très difficile à réaliser étant donné que les composants du connecteur d’écran sont généralement placés en bas, ce qui épaissit la bordure.

En résumé, un smartphone qui n’est même pas le modèle le plus haut de gamme de la série Find X8 (ce titre sera probablement réservé au Find X8 Ultra) surpassera Apple en matière de finesse des bordures lors de son annonce dans une semaine ou deux. Je suis impatient d’apprendre comment OPPO a réussi à créer des bordures les plus fines et si la firme a réussi à éviter les problèmes de toucher fantôme ou autres.