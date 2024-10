iPhone 17 : Vers un design épuré avec un seul bouton multifonction ?

Apple ne cesse de multiplier les boutons et touches autour de son emblématique iPhone. Avec la série iPhone 15, c’est le bouton Action qui a fait son apparition, remplaçant le commutateur silencieux présent depuis l’iPhone original. Ce bouton permet de lancer des applications par défaut ou d’être configuré pour déclencher une multitude d’actions.

Sur l’iPhone 16, Apple a ajouté un nouveau venu : le bouton « Commande de l’appareil photo », dédié au contrôle de l’appareil photo. Ce module permet de prendre une photo d’un simple clic et de zoomer en glissant le doigt sur la touche capacitive. Avec cette nouveauté, l’iPhone 16 compte pas moins de cinq boutons distincts, s’éloignant ainsi des rumeurs d’un téléphone tout écran sans bouton.

Mais Apple ne compte pas s’arrêter là. Pour l’iPhone 17, Apple envisage un changement radical : la fusion du bouton Action et des boutons de volume en une seule touche multifonction, située sur le côté opposé au bouton Commande de l’appareil photo.

Si Apple parvient à concrétiser cette idée, les utilisateurs de l’iPhone 17 n’auront plus que trois boutons à gérer, et n’auront plus à tendre le bras pour atteindre le bouton Action, comme c’est le cas actuellement. Reste à savoir comment Apple réalisera cette prouesse technique, mais le bouton Commande de l’appareil photo, à la fois tactile et capacitif, nous donne quelques indices.

iPhone 17, un bouton multifonction aux possibilités infinies

En appuyant sur cette nouvelle touche, on pourrait activer le bouton Action, tandis qu’un glissement vers le haut ou vers le bas permettrait de régler le volume. Une pression prolongée pourrait lancer une application ou servir de commutateur silencieux. Les possibilités offertes par cette fusion de boutons sont véritablement passionnantes.

Pour couronner le tout, Apple devrait remplacer la gamme iPhone Plus, peu populaire, par un modèle iPhone Slim, qui serait son téléphone le plus élégant depuis longtemps. L’iPhone 17 s’annonce donc plus intéressant que prévu, avec des innovations qui pourraient bien redéfinir l’expérience utilisateur.