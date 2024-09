OPPO Find X8 Pro Satellite Edition : un score AnTuTu record qui affole les compteurs !

Le OPPO Find X8 (PKB110) a récemment fait son apparition sur Geekbench. Aujourd’hui, c’est au tour de la version Find X8 Pro Satellite Edition (PKC130) de faire parler d’elle, cette fois sur AnTuTu, avec un score impressionnant de 2,88 millions de points, le plus élevé jamais enregistré sur ce benchmark.

Ce score révèle quelques détails alléchants sur la fiche technique de l’appareil : Android 15, 16 Go de RAM LPDDR5T et 1 To de stockage UFS 4.0. Sur les 2 880 558 points, le score CPU atteint 622 417 points, le score GPU 1 288 622 points, le score MEM 519 308 points et le score UX 450 211 points.

Plus tôt cette semaine, Zhou Yibao, responsable des produits de la série OPPO Find, a publié une image de la face avant du Find X8, soulignant que le smartphone présente des bords égaux sur les quatre côtés. Il a également révélé que l’entreprise a consacré trois ans et demi à la recherche et au développement pour atteindre ce résultat, après plusieurs essais de production. La production de masse a nécessité la reconstruction spéciale de la chaîne de production, témoignant de la complexité de ce design.

Selon Digital Chat Station, le Find X8 arborera le boîtier le plus fin et le plus léger, avec une épaisseur inférieure à 8 mm et un poids inférieur à 200 g.

Dimensity 9400 : le moteur de cette bête de course

MediaTek a récemment programmé un événement le 9 octobre pour présenter le SoC Dimensity 9400. Les séries OPPO Find X8 et vivo X200 Pro devraient être les premiers appareils à utiliser cette puce, et nous devrions bientôt connaître les détails concernant le lancement de ces smartphones.

Le OPPO Find X8 Pro Satellite Edition s’annonce comme un smartphone exceptionnel, alliant puissance brute, design élégant et légèreté. Le score AnTuTu record laisse présager des performances hors normes, tandis que les informations sur le design et le processeur confirment l’ambition d’OPPO de proposer un flagship qui marquera les esprits.