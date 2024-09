Accueil » iPad robot et écran connecté : Apple mise sur l’IA pour conquérir votre maison

Apple, déjà bien implanté dans le secteur de la maison connectée avec son HomePod, s’apprête à franchir un nouveau cap. D’après Bloomberg, la firme à la pomme prévoit de lancer non pas un, mais deux écrans connectés d’ici l’année prochaine. Ces nouveaux venus s’inscrivent dans une stratégie résolument tournée vers l’intelligence artificielle, avec une nouvelle interface logicielle dédiée.

Sous le nom de code J595, le premier appareil se présente comme un modèle haut de gamme, doté d’un grand écran inspiré de l’iPad et de bras robotisés. Connu sous le nom de code J490, le second se rapproche davantage des écrans connectés classiques, avec un écran fixé sur une base intégrant un haut-parleur. Il servirait principalement pour les appels FaceTime et le contrôle des appareils connectés.

Contrairement au Vision Pro, qui misait sur l’innovation technologique et une approche inédite de l’informatique, Apple semble vouloir débuter son incursion dans le domaine des écrans connectés avec un modèle plus accessible, le J490.

Bien que le concept ne soit pas nouveau, Amazon et Google proposant déjà des appareils analogues, Apple compte se démarquer grâce à son écosystème logiciel et à l’intégration de l’intelligence artificielle, baptisée « Apple Intelligence ».

homeOS : une nouvelle interface dédiée à la maison connectée

L’IA sera au cœur de l’expérience utilisateur, et Apple prévoit même de renommer son logiciel pour l’occasion. Tout comme iPadOS a été dérivé d’iOS, le système d’exploitation de ces nouveaux appareils sera baptisé homeOS.

L’interface logicielle a été pensée pour faciliter la vie des utilisateurs, avec des applications essentielles comme Calendrier, Notes et Maison, permettant de consulter à la fois les informations importantes de la journée et l’état des appareils connectés. De plus, homeOS serait optimisé pour un contrôle intuitif des appareils domestiques.

Un prix élevé, mais justifié ?

Ces nouveaux appareils seraient le fruit d’une collaboration entre les équipes d’IA et d’ingénierie matérielle d’Apple. Bloomberg évoque même des prototypes avec un système de fixation magnétique pour les murs.

Le prix annoncé pour l’un des modèles, environ 1 000 dollars, peut sembler élevé. Cependant, les exigences en matière de processeur pour faire tourner Apple Intelligence, ainsi que l’écran et le système audio, pourraient expliquer ce positionnement tarifaire.

Il reste à voir comment Apple réussira à séduire les amateurs de maison connectée et à les convaincre de dépenser plusieurs centaines de dollars pour ses produits, plutôt que de se tourner vers des solutions tierces compatibles avec le protocole Matter. L’argument de « l’intégration transparente dans l’écosystème Apple » sera-t-il à nouveau mis en avant ?