Microsoft renforce la sécurité de Recall : vos données restent privées, mais l’accès est plus strict

Microsoft Copilot+, la nouvelle plateforme d’intelligence artificielle (IA) intégrée à Windows 11, s’appuie sur les puissantes unités de traitement neuronal (NPU) des derniers processeurs Qualcomm, AMD et Intel pour offrir de nouvelles fonctionnalités innovantes. Parmi celles-ci, « Recall », une option permettant d’enregistrer des instantanés de (presque) tout ce que vous faites sur votre ordinateur, a suscité autant d’enthousiasme que de controverse.

Initialement présentée comme un moyen révolutionnaire d’interagir avec votre historique sans avoir à sauvegarder des tonnes de favoris, Recall a rapidement été pointée du doigt pour ses potentielles failles de sécurité. Microsoft a donc retardé son déploiement afin de répondre à ces préoccupations.

Aujourd’hui, Microsoft dévoile les changements apportés à Recall avant son intégration prochaine dans Copilot+.

La sécurité au cœur des améliorations de Recall

Tout d’abord, et c’est peut-être le plus important : Recall est une fonctionnalité optionnelle. Elle n’est active que si l’utilisateur l’a explicitement activée sur un PC sous Windows 11 équipé de Copilot+. Si vous êtes certain de ne jamais utiliser Recall, vous pouvez même la supprimer complètement via les paramètres de fonctionnalités optionnelles de Windows.

Si vous décidez d’utiliser Recall, Microsoft assure que vos données sont toujours chiffrées et que vos clés sont protégées. Cela devrait rendre beaucoup plus difficile l’accès à votre historique pour une personne non autorisée, car tout est sauvegardé dans une enclave de sécurité basée sur la virtualisation (VBS Enclave).

Cependant, cette sécurité renforcée pourrait également rendre l’utilisation de Recall un peu plus contraignante.

Authentification biométrique obligatoire

En effet, vous devrez non seulement configurer Windows Hello Enhanced Sign-in Security pour l’authentification biométrique, mais vous devrez également utiliser une empreinte digitale, la reconnaissance faciale ou un code PIN pour « l’autorisation d’accès à l’interface utilisateur de Recall en temps réel ».

En d’autres termes, chaque fois que vous voudrez demander à votre ordinateur de retrouver cette recette que vous avez lue la semaine dernière, la photo de vos enfants que vous avez modifiée le mois dernier ou les projets de voyage que vous avez commencé à faire pour vos prochaines vacances, vous devrez utiliser Windows Hello pour authentifier votre demande.

Contrôle accru sur la confidentialité

Microsoft a toujours insisté sur le fait que les données de Recall sont stockées et traitées uniquement sur votre ordinateur et ne sont jamais envoyées sur Internet aux serveurs de Microsoft ou à des tiers. C’est pourquoi Recall n’est disponible que sur les PC dotés d’un NPU capable de fournir au moins 40 TOPS de performances IA.

L’entreprise donne également aux utilisateurs un contrôle supplémentaire sur les fonctionnalités de confidentialité. Par exemple, les utilisateurs peuvent s’assurer que Recall n’enregistrera pas d’instantanés lorsqu’ils utilisent certaines applications ou visitent certains sites Web dans les navigateurs Web pris en charge (notamment Edge, Chrome, Firefox et Opera).

Si vous activez la navigation privée ou le « mode incognito » dans les navigateurs pris en charge (y compris tout navigateur Web basé sur Chromium), Recall n’enregistrera pas non plus d’instantanés de votre activité de navigation.

Il existe également un filtre de « contenu sensible » activé par défaut, qui est censé détecter lorsque vous entrez un mot de passe, un numéro de carte de crédit, un permis de conduire, une carte d’identité nationale, un passeport ou d’autres numéros d’identification gouvernementaux, ou d’autres choses que vous ne souhaitez peut-être pas que Recall enregistre.

Enfin, les utilisateurs peuvent supprimer manuellement des instantanés par « plage de temps, tout le contenu d’une application ou d’un site web ou tout ce qui se trouve dans la recherche Recall ».

Disponibilité prochaine

Une version préliminaire de Recall devrait être déployée auprès des membres du programme Windows Insiders en octobre, avant que Recall ne soit mis à la disposition du grand public dans un avenir proche.

Vous trouverez plus de détails sur les fonctionnalités de sécurité et de confidentialité qui seront disponibles dans Recall lors de son lancement dans un article sur le blog Windows Experience.