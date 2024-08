MediaTek veut révolutionner le marché des smartphones avec le puissant Dimensity 9400

Après avoir généré plus d’un milliard de dollars de revenus grâce à la puce Dimensity 9300, MediaTek, le plus grand fournisseur de chipsets pour l’industrie du smartphone, s’apprête à frapper encore plus fort avec son nouveau processeur : le Dimensity 9400. Ce dernier promet d’être à la fois plus puissant et plus efficace, repoussant encore les limites de la performance mobile.

Le Dimensity 9400 devrait offrir une impressionnante configuration, composée d’un cœur principal Cortex-X5 cadencé jusqu’à 3,4 GHz, accompagné de trois cœurs Cortex-X4 atteignant 2,96 GHz et de quatre cœurs Cortex-A720 optimisés pour la performance avec une fréquence de 2,27 GHz. Fait notable, tout comme son prédécesseur, cette puce n’inclut aucun cœur basse consommation, ce qui témoigne de l’engagement de MediaTek à maximiser la puissance brute de ses processeurs.

Comparé au Dimensity 9300, le Dimensity 9400 est attendu avec une amélioration de 30 % en termes de performances. Ces chiffres impressionnants sont rendus possibles grâce à la technologie de gravure de TSMC, le leader mondial des fonderies, utilisant le procédé N3E de deuxième génération en 3 nm. Cette avancée technologique devrait permettre au Dimensity 9400 de se hisser au sommet du marché des processeurs pour smartphones.

Selon le célèbre Digital Chat Station, les premiers smartphones équipés du Dimensity 9400 devraient être lancés dès la mi-octobre. Cette sortie anticipée devrait devancer celle des smartphones propulsés par le Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm, le principal concurrent de MediaTek, qui sera dévoilé le 21 octobre. Les rumeurs suggèrent que des modèles phares comme le Vivo X200 et le OPPO Find X8 pourraient être parmi les premiers à intégrer cette nouvelle puce, devançant même le Xiaomi 15, prévu avec le Snapdragon 8 Gen 4.

Avec cette avance de deux à six semaines sur Qualcomm, MediaTek pourrait bien s’assurer une position dominante sur le marché, juste à temps pour la période des fêtes, une saison cruciale pour les ventes de smartphones. Rick Tsai, PDG de MediaTek, a exprimé sa confiance dans le succès de cette nouvelle puce, prévoyant une augmentation de 50 % des revenus de l’entreprise grâce au Dimensity 9400.

Une option plus abordable au Dimensity 9400 avec le Dimensity 8400

En parallèle, MediaTek prévoit également de lancer le Dimensity 8400, un processeur destiné aux smartphones de milieu de gamme. Bien que moins onéreux, ce chipset pourrait être l’un des plus grands jamais fabriqués pour un smartphone, avec des rumeurs indiquant qu’il pourrait contenir jusqu’à 30 milliards de transistors. Cette option viserait à démocratiser les performances de haute volée, rendant la technologie avancée accessible à un plus large public.

Avec le Dimensity 9400, MediaTek semble prêt à confirmer sa position de leader dans l’industrie des chipsets pour smartphones. En offrant une puissance et une efficacité accrues, tout en lançant sa puce avant son principal concurrent, MediaTek se positionne stratégiquement pour dominer le marché des smartphones haut de gamme en cette fin d’année.