Galaxy S25 Ultra : Des performances explosives dévoilées sur Geekbench !

À quelques semaines du Snapdragon Summit, le très attendu Galaxy S25 Ultra de Samsung a fait une apparition remarquée sur Geekbench, équipé du puissant processeur Snapdragon 8 Gen 4 basé sur l’architecture Oryon. Il s’agit très probablement de la version spéciale « Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy », offrant des fréquences d’horloge légèrement supérieures pour le CPU et le GPU.

Identifié sous le nom de code « SM-S938U », il s’agit probablement du modèle destiné au marché américain.

Dans les résultats de Geekbench 6.3 qui ont fuité, le Galaxy S25 Ultra a obtenu un score de 3 069 points en monocoeur et 9 080 points en multi-coeurs. Geekbench révèle également la configuration du processeur et ses fréquences d’horloge : le Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy embarque 2 cœurs Oryon cadencés à 4,19 GHz et 6 cœurs Oryon à 2,90 GHz.

En comparaison, le Galaxy S24 Ultra avait obtenu les scores suivants : 2 143 points en monocoeur et 6 696 points en multicoeurs.

Précédemment, Digital Chat Station avait révélé sur Weibo que le Snapdragon 8 Gen 4 du futur OnePlus 13 pouvait atteindre une fréquence sans précédent de 4,32 GHz, mais il semble que le test ait été effectué sur une unité de pré-production. Jusqu’à présent, seul le Apple A18 Pro a franchi la barre des 4 GHz dans les smartphones, avec 2 cœurs de performance cadencés à 4,05 GHz.