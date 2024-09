Vivo X200 : Vivo tease les prouesses photo de son prochain flagship

À un mois de la présentation officielle de la série vivo X200, Vivo met l’eau à la bouche des passionnés en dévoilant quelques détails alléchants sur ses futurs fleurons. Et c’est la caméra qui est mis à l’honneur pour le vivo X200. En l’absence d’annonce officielle concernant le processeur Dimensity 9400, Vivo se concentre sur les autres atouts majeurs du smartphone : l’écran, l’appareil photo et la batterie.

Vivo a publié un échantillon de photo prise avec le vivo X200 sur Weibo. Bien que l’image soit fortement compressée et potentiellement retouchée, elle met en avant les capacités de zoom de l’appareil, même en conditions de faible luminosité.

Digital Chat Station a également divulgué des informations intéressantes sur la caméra du vivo X200. Selon lui, le smartphone sera équipé d’un capteur Sony IM921 de 50 mégapixels (1/1,56 pouce) avec une ouverture f/1.57. Il disposera également d’un second capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels (Samsung JN1) et d’un téléobjectif périscopique Sony IMX882 de 50 mégapixels avec une ouverture f/2,57 et une distance focale de 70 mm. Le X200 offrira ainsi un zoom hybride 10x.

Outre l’appareil photo, la source confirme que la série vivo X200 sera équipée du processeur MediaTek Dimensity 9400, une information déjà évoquée dans de précédents rapports. Le vivo X200 devrait également arborer un grand écran OLED de 6,78 pouces avec une résolution 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Vivo prévoit d’utiliser un capteur d’empreintes digitales sous l’écran pour toute la série X200.

vivo X200 : Une fiche technique prometteuse

Parmi les autres caractéristiques attendues du vivo X200, on peut citer une généreuse batterie de 5 800 mAh avec une charge rapide de 90W, Android 15 et un capteur frontal de 32 mégapixels.

Vivo a déjà confirmé que la série vivo X200 sera présentée le 14 octobre. D’ici là, la société devrait continuer à dévoiler des informations sur ses nouveaux fleurons. Restez à l’écoute pour en savoir plus !