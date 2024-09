OnePlus 13 : Lancement confirmé en octobre avec le nouveau Snapdragon 8 Gen 4

Le prochain smartphone phare de OnePlus, attendu sous le nom de OnePlus 13, se rapproche de son lancement officiel. Après plusieurs rumeurs, la confirmation est enfin tombée : le président de OnePlus Chine, Li Jie Louis, a annoncé via le réseau social Weibo que le nouveau modèle de la marque sera dévoilé en octobre.

Li Jie Louis a également précisé que le OnePlus 13 serait équipé de la toute dernière génération de puces phares, qui bénéficiera d’une architecture sur mesure. Cela suggère fortement que le OnePlus 13 sera propulsé par le Snapdragon 8 Gen 4, le dernier processeur haut de gamme de Qualcomm.

Cette puce utilise des cœurs CPU personnalisés Oryon, déjà présents dans les puces Snapdragon X dédiées aux PC. Ce choix de processeur promet des performances accrues et une gestion énergétique optimisée, assurant au OnePlus 13 une place parmi les smartphones les plus puissants du marché.

Quelques détails techniques ont déjà fuité concernant ce prochain modèle. Voici ce qu’on peut attendre du OnePlus 13 :

Design repensé : un nouveau look avec une refonte de la disposition des caméras.

Certification IP68/IP69 : une meilleure protection contre l’eau et la poussière.

Écran de 6,8 pouces : résolution 2K pour une qualité d’affichage exceptionnelle.

Batterie massive : plus de 6 000 mAh, ce qui pourrait garantir une autonomie impressionnante.

Caméras de haute qualité : un système de triple caméra à l’arrière, comprenant un capteur principal de 50 mégapixels (LYT-808) et deux autres capteurs de 50 mégapixels (LYT-600) pour les fonctions zoom 3x et ultra grand-angle.

Si ces spécifications se confirment, le OnePlus 13 pourrait se démarquer dans un marché où la compétition pour l’innovation technologique est féroce.

Un lancement du OnePlus 13 en Chine avant le reste du monde

Comme cela a été le cas pour les précédents modèles de la marque, le OnePlus 13 pourrait d’abord être commercialisé en Chine avant d’arriver sur le marché mondial. Le OnePlus 12 avait été lancé en décembre en Chine, suivi d’une sortie mondiale en janvier. De même, le OnePlus 11 avait été présenté en Chine en janvier avant d’être proposé au reste du monde le mois suivant.

Ce lancement en octobre pourrait ainsi concerner principalement le marché chinois, avec une disponibilité globale début 2024. Quoi qu’il en soit, OnePlus semble prêt à marquer un grand coup avec son OnePlus 13, et il ne reste plus qu’à attendre quelques semaines pour voir si toutes ces rumeurs se confirment.

Le OnePlus 13 s’annonce comme un smartphone phare prometteur, équipé de la toute dernière technologie Snapdragon et bénéficiant de caractéristiques haut de gamme, notamment en matière de caméra et d’autonomie. Les fans de la marque et les amateurs de smartphones haut de gamme n’auront pas à patienter longtemps, puisque le lancement en Chine est prévu pour octobre 2024.