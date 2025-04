MediaTek Kompanio Ultra 910 : L’IA révolutionne les Chromebooks premium !

MediaTek a récemment dévoilé son dernier processeur haut de gamme destiné aux Chromebooks premium : le Kompanio Ultra 910.

Ce nouveau chipset marque une avancée significative en termes de performances et de capacités d’intelligence artificielle pour les ordinateurs portables fonctionnant sous Chrome OS.

Le Kompanio Ultra 910 est conçu avec une architecture « all big core » comprenant 8 cœurs de processeur haute performance. Il intègre 1 cœur principal Arm Cortex-X925 cadencé jusqu’à 3,62 GHz, 3 cœurs Cortex-X4 et 4 cœurs Cortex-A720. Cette configuration assure une puissance de calcul exceptionnelle, permettant une exécution fluide des tâches multitâches, de la création de contenu et des jeux avec des graphismes avancés. Le processeur graphique Arm Immortalis-G925 MC11 supporte le ray tracing, offrant des visuels réalistes et une expérience de jeu immersive.

Capacités d’intelligence artificielle du Kompanio Ultra 910

Le Kompanio Ultra 910 est équipé du NPU 890 de 8e génération de MediaTek, capable de fournir jusqu’à 50 TOPS de performance en IA. Cette puissance permet une gestion efficace des modèles d’IA, facilitant des fonctionnalités telles que la génération d’images et de vidéos en local, ainsi que le support des Large Language Model (LLM).

L’intégration de ce NPU optimise le traitement des tâches d’IA tout en améliorant l’efficacité énergétique.

Connectivité et support multimédia

Le chipset offre une connectivité avancée avec la prise en charge du Wi-Fi 7, permettant des vitesses allant jusqu’à 7,3 Gbps, et du Bluetooth 6.0. Il supporte également jusqu’à deux écrans externes en 4K, améliorant les capacités multitâches et multimédias des Chromebooks équipés.

De plus, le Kompanio Ultra 910 est compatible avec la mémoire LPDDR5X-8533 et le stockage UFS 4.0, assurant des performances rapides et une gestion efficace des données.

Perspectives et disponibilité

MediaTek positionne le Kompanio Ultra 910 pour rivaliser avec les processeurs haut de gamme existants, notamment en termes de performances en IA et d’efficacité énergétique. Les premiers Chromebooks équipés de ce nouveau processeur devraient être disponibles dans les prochains mois, offrant aux utilisateurs une expérience informatique avancée et réactive.

En résumé, le Kompanio Ultra 910 de MediaTek représente une avancée notable pour les Chromebooks, intégrant des performances élevées, des capacités d’IA avancées et une connectivité de pointe, répondant ainsi aux besoins des utilisateurs exigeants en matière de productivité et de divertissement.