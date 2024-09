Nothing Phone (3) : un premier aperçu dans la vidéo des Ear (open) ?

Nothing a dévoilé ses nouveaux écouteurs sans fil Ear (open), mais la véritable surprise se cache peut-être dans la vidéo d’annonce. En effet, la société a subtilement glissé un easter egg concernant le très attendu Nothing Phone (3), de quoi enflammer les fans de la marque.

Alors que l’équipe de développement logiciel de Nothing expliquait son choix de passer de la typographie N-Dot à Sans Serif pour un look plus épuré, la caméra s’est attardée sur quelques maquettes de Nothing OS 3.0 posées sur une table. C’est à ce moment précis qu’on peut apercevoir la nouvelle application Paramètres de Nothing OS 3,0, avec le texte « Finish setting up Phone (3) » en haut de l’écran.

Difficile de dire si cette image représente le véritable design du Nothing Phone (3) ou simplement une maquette utilisée par l’équipe logicielle pour tester la nouvelle interface utilisateur.

Une chose est sûre : l’équipe de Nothing travaille activement sur le Phone (3), et son lancement ne devrait pas tarder.

Les attentes des fans autour du Nothing Phone (3)

Pour l’instant, peu d’informations concrètes ont filtré sur le design et les spécifications du Nothing Phone (3). Les fans sont impatients de découvrir comment l’équipe fera évoluer l’interface Glyph et quelles fonctionnalités d’IA seront intégrées, comme l’avait évoqué Carl Pei il y a quelque temps.

Espérons que Nothing saura se démarquer et proposer des innovations originales, sans tomber dans la facilité de copier les fonctionnalités d’autres marques.