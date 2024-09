OPPO Find X8 : Un design épuré et une puissance inégalée avec le Dimensity 9400

OPPO se prépare à lancer son prochain smartphone phare, le Find X8. MediaTek prépare le lancement de son nouveau SoC phare, le Dimensity 9400, successeur du Dimensity 9300, pour le mois d’octobre. Les rumeurs annonçaient déjà que la série vivo X200 serait la première à embarquer cette puce, suivie de près par la série OPPO Find X8.

Le OPPO Find X8 équipé du Dimensity 9400 a fait son apparition sur Geekbench, révélant des scores de 2 876 points en monocoeur et 8 987 points en multicoeurs. Bien que légèrement inférieurs aux scores du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 du OnePlus 13 (respectivement 3 216 points et 10 051 points), ces résultats sont encourageants.

Le listing Geekbench dévoile également 16 Go de RAM et Android 15 pour le smartphone. Comparé au vivo X200, dont les scores étaient de 1 531 points en monocoeur et 6 168 points en multicoeurs, le Find X8 affiche de meilleures performances.

Dimensity 9400 : puissance et efficacité au rendez-vous

Le Dimensity 9400 devrait utiliser le processus N3 de deuxième génération de TSMC, avec une configuration comprenant 1 cœur Cortex-X5 à 3,4 GHz, 3 cœurs Cortex-X4 à 3,3 GHz et 4 cœurs Cortex-A720 à 2,4 GHz. Les rumeurs précédentes suggéraient une amélioration des performances de 40 % par rapport au Dimensity 9300, qui offre 48 TOPS.

Le PDG de MediaTek a déjà indiqué que le prix de vente moyen du Dimensity 9400 sera plus élevé que celui de la génération précédente, et que l’entreprise explorera activement le marché international.

La course aux SoC phares est lancée

Selon Digital Chat Station, le Dimensity 9400 sera présenté le 9 octobre, et la nouvelle série vivo X200 équipée de la puce sera lancée le 14 octobre.

Le Snapdragon 8 Gen 4 sera présenté une semaine plus tard, le 21 octobre, avec le premier appareil, la série Xiaomi 15, qui devrait être dévoilée peu de temps après, en octobre. Le Find X8 Ultra, plus haut de gamme, pourrait quant à lui être équipé d’un Snapdragon 8 Gen 4. Toutefois, si le Find X8 standard et le Find X8 Ultra ont de fortes chances de voir le jour, la sortie d’un modèle Find X8 Pro est encore incertaine.

La bataille des SoC phares s’annonce intense cet automne, avec MediaTek et Qualcomm prêts à en découdre. Restez à l’écoute pour les dernières nouvelles sur ces puces révolutionnaires et les smartphones qui les embarqueront !

Un nouveau design élégant pour le Find X8

En termes de design, le Find X8 devrait, selon les rumeurs, s’éloigner considérablement de son prédécesseur. On s’attend à un look plus moderne avec des côtés et un écran plats, offrant une esthétique plus épurée et plus minimaliste. Ce changement de design devrait non seulement améliorer l’attrait visuel de l’appareil, mais aussi offrir une prise en main plus confortable et une meilleure durabilité.

Bien que nous attendions toujours une confirmation officielle, le Find X8 s’annonce comme une option phare convaincante. Avec son puissant processeur, ses spécifications impressionnantes et son design potentiellement renouvelé, c’est un appareil qui ne manquera pas de faire tourner les têtes lorsqu’il arrivera sur le marché.