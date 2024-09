DJI vient de publier un teaser intrigant sur X (anciennement Twitter) mettant en scène des vidéos d’action époustouflantes et se terminant par le slogan « L’émergence d’une Pro », accompagné de la date d’annonce du nouveau produit, fixée au 19 septembre à 15 heures, heure de Paris.

Les rumeurs vont bon train et la plupart pointent vers la Osmo Action 5 Pro, qui, selon les spécifications divulguées, semble être un concurrent sérieux à la GoPro Hero 13 Black pour le titre de meilleure caméra d’action. Avec l’angle « Pro » du teaser, ces fuites semblent de plus en plus crédibles.

Les rumeurs précédentes évoquent une hausse de prix par rapport à la Osmo Action 4, justifiée par des améliorations telles qu’une mémoire intégrée et potentiellement d’autres fonctionnalités encore inconnues, probablement liées à cette appellation « Pro ».

C’est la première fois que DJI utilise le terme « Pro » pour une de ses caméras d’action, ce qui suscite beaucoup d’enthousiasme parmi les fans de la marque.

Des fuites confirment des caractéristiques haut de gamme pour la Osmo Action 5 Pro

Le teaser officiel de DJI a été rapidement suivi d’une image divulguée de la Osmo Action 5 par le prolifique @Quadro_News sur X, ainsi que de certaines spécifications de la caméra d’action. Ces dernières semblent confirmer qu’elle pourra prendre des photos de 40 mégapixels, un bond considérable par rapport aux 10 mégapixels de la Osmo Action 4.

La fuite suggère également une autonomie de batterie améliorée, deux écrans OLED, une meilleure stabilisation, entre autres, bien que ces informations restent à confirmer.

La concurrence s’intensifie sur le marché des caméras d’action

Après le lancement de la Hero 13 Black par GoPro plus tôt ce mois-ci, la date de lancement confirmée de la caméra d’action de DJI et les rumeurs concernant la successeure de la Insta360 Ace Pro, la Ace Pro 2, le marché des caméras d’action est en pleine ébullition.

GoPro a surpris avec sa série d’objectifs et de filtres HB annoncée en même temps que la Hero 13 Black, ouvrant de nouvelles perspectives passionnantes pour les caméras d’action. La Osmo Action 5 Pro, selon les rumeurs, pourrait renforcer les performances de DJI en basse lumière et ses fonctionnalités professionnelles, tandis que Insta360 miserait sur l’IA et la vidéo haute résolution 8K.

Nous aurons potentiellement trois caméras d’action phares en compétition pour la première place, chacune avec sa propre approche du format. Ces caméras offrent des options intéressantes pour tous les amateurs d’action sérieux.

Rendez-vous le 19 septembre pour l’annonce officielle de DJI et la découverte de toutes les nouveautés de la Osmo Action 5 Pro !